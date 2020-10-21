Astronotların Ay'da Yürümesi Sırasında, Komik Olaylar da Yaşanıyor

Astronotların Ay'da yürümeleri, ekrandan seyrettiğimizde müthiş bir olay gibi görünüyor; olay gerçekten de müthiş... Ama bu sırada bizim görmediğimiz, gülümseten anlar da yaşandığını pek çoğumuz yeni öğreniyoruz...

  • Levent Öztürk
Ay'da yürümenin komik tarafı
NASA/Twitter/ TJ Cooney

Astronotların Ay üzerinde yürümeye çalışmalarının, olay her ne kadar çok büyük olsa da, gülümseten bir yanının olduğu söylenebilir. Astronotları oraya göndermek için milyarlarca dolar harcanıyor ve yıllar boyu süren eğitimlerden geçiyorlar. Hatta tarihe kazınan konuşmalar yapıyorlar. Ancak en sonunda Ay'a ulaştıklarında, yeni yürümeye çalışan bir yavru geyikten neredeyse farksız bir şekilde sendelemeye başlıyorlar.

Tabii ki yerçekiminin eksikliğine alışmak kolay bir şey değil. Bir de bunun üzerinde uzay yolcularının Buzz Aldrin tarafından "nemli talk pudrası" olarak tanımlanan büyük ve hantal giysiler giyme zorunluluğu bulunuyor. Bunun sonucunda da tehlikeli durumlar oluşabiliyor. Bu tehlikeli durumların astronotun kendi davranışlarından kaynaklandığı bir örnekte, 1972 yılında Charlie Duke aşırı atletik olma denemesi sırasında kolaylıkla ölümcül olabilecek bir tehlike altında kalmıştı. Astronot, 1972 yılında Apollo 16 ile Ay'a gittiğinde kendisi ve komutanı, Ay yüzeyindeki son dakikalarını "Ay Olimpiyatları" yaparak geçirmeye kadar verdiler. Amaçları, insanların bazı rekorlarını Ay'ın zayıf yerçekiminin yardımıyla, başka bir deyişle "hile yaparak" kırmaktı.

Bu sırada Duke, dümdüz yukarı doğru sıçradı. Ancak giysinin ağırlık dağılımından dolayı yere inişi sırasında sert bir düşüş yaşamak durumunda kaldı.

Geçtiğimiz yıl Duke'ün Business Insider'a söylediğine göre "çanta neredeyse benim kadar ağırdı. O yüzden de sırt üstü düştüm. (Çanta) bir fiberglas kabuk ve tüm yaşam destek sistemlerinizi barındırıyor. Eğer kırılsaydı, ölmüştüm. Kalbim şiddetle atıyordu. Komutanım, John Young, yanıma gelerek aşağı baktı ve 'bu pek zekice değildi Charlie' dedi. Ben de 'kalkmama yardım et John' dedim ve sonra gerçekten sessiz kaldım."

Her ne kadar düşüşünü düzeltmeye çalışsa da, neyse ki düşüş sırasında kırılmayan çantasının üzerine sekti.

Yine de, bütün tehlikelerine rağmen Ay'da yürümeye çalışan astronotları özellikle son günlerde viral olan aşağıdaki videodaki gibi hızlandırılmış bir şekilde izlemenin eğlenceli bir yanı olduğu reddedilemez.

Astronauts falling on the Moon, NASA Apollo Mission Landed on the Lunar SurfaceAstronauts falling on the Moon, NASA Apollo Mission Landed on the Lunar Surface
Raw video from the NASA archive shows gravity winning again. Astronauts throwing stuff on the moon.

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