Astronotların Ay'da Yürümesi Sırasında, Komik Olaylar da Yaşanıyor

Astronotların Ay'da yürümeleri, ekrandan seyrettiğimizde müthiş bir olay gibi görünüyor; olay gerçekten de müthiş... Ama bu sırada bizim görmediğimiz, gülümseten anlar da yaşandığını pek çoğumuz yeni öğreniyoruz...

21 Ekim 2020 13:00

Levent Öztürk