ASUS, ProArt Display PA329CV ve PA328CGV Modellerini Duyurdu

İçerik üreticileri için tasarlanan profesyonel 32 inç USB-C monitörler, Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğuyla birlikte %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk gamlarını sunuyor.

ASUS ProArt Display PA329CV ve PA328CGV Tanıtıldı

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