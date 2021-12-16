ASUS, ProArt Display PA329CV ve PA328CGV modellerini duyurdu. ProArt Display PA329CV, 32 inç boyutunda ve 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüğünde bir HDR monitör. PA328CGV ise 165 Hz değişken yenileme hızına (VRR) sahip ve WQHD (2560 x 1440) çözünürlüklü bir 32 inç HDR ekran. İçerik üreticilerinin farklı ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan bu profesyonel monitörlerin her ikisi de Calman Verified sertifikasına sahip. Fabrikada önceden kalibre edilen bu modeller Delta E < 2 renk doğruluğu ile %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk gamlarını sunuyor. İki model de 90 W Güç Dağıtımı özelliğine sahip USB-C® üzerinden DisplayPort™, DisplayPort ve HDMI® gibi geniş bağlantı seçenekleri içeriyor. Monitörler ayrıca bir adet USB-C ve dört adet USB 3.1 bağlantı noktasıyla bir USB bağlantı merkezi görevi de görüyor. Bunlara ek olarak iki model de öne arkaya eğme, eksen etrafında dönme, dik konuma getirme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip ergonomik standa ve C biçimli masa mandalına sahip. Böylece kullanıcılar kendileri için en uygun konumu belirleyebiliyor ve masada yerden tasarruf ediyor.
Yaratıcı profesyoneller için tasarlandı
ProArt Display PA329CV'de benzer boyuttaki FHD ekranlara göre dört kat daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 32 inç 4K UHD (3840 x 2160) HDR panel bulunuyor. Üç kat daha fazla ekran alanı sunan modelle aynı anda birden fazla iş üzerinde çalışmak veya yaratıcı uygulamalar kullanmak çok daha kolay. PA329CV ayrıca VESA DisplayHDR™ 400 sertifikasına sahip.
32 inç boyutundaki PA328CGV'de 165 Hz değişken yenileme hızı (VRR) ve AMD FreeSync™ Premium Pro teknolojileriyle son derece akıcı ve yüksek kaliteli görüntüler sunan bir WQHD (2560 x 1440) HDR panel bulunuyor. Bu panel hızla görüntü işlenen oyunlar hazırlamak ve tek bir ekranda kalite kontrol yapmak isteyen oyun geliştiricileri için ideal çözüm sunuyor. Bu akıcı görüntüler aynı zamanda rahat bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikalı PA328CGV maksimum 600 nit parlaklığa ulaşıyor.
Gerçekçi renkler
ProArt Display PA329CV ve PA328CGV modelleri fotoğrafçılık, video çekimi ve oyun geliştirme gibi farklı birçok sektörde çalışan yaratıcı profesyoneller için tasarlandı. Calman Verified sertifikasına sahip bu monitörler fabrikada önceden kalibre edilerek Delta E < 2 renk doğruluğu elde ediliyor. Bu da üzerinde çalıştıkları işin tam istedikleri gibi çıkması için renk doğruluğuna ihtiyaç duyan profesyoneller için bu modelleri mükemmel kılıyor. Ayrıca bu ekranla sektör standardı %100 sRGB ve %100 Rec. 709 renk alanlarını ve zengin, canlı renkler için DCI-P3 alanını destekleyen geniş renk gamları sunuyor.
Üretkenliği artıran modeller
ProArt Display PA329CV ve PA328CGV; USB-C, USB 3.1, DisplayPort ve HDMI bağlantı noktaları sayesinde çoğu multimedya cihazıyla uyumlu çalışabiliyor. Entegre USB-C bağlantı noktası DisplayPort desteği sunmasının yanı sıra yüksek hızlı veri aktarımı yapıyor ve mobil cihazları veya dizüstü bilgisayarları şarj etmek için 90 watt Güç Dağıtımı özelliğini taşıyor. Daha kullanışlı bir deneyim sunmak için monitörler bir adet USB-C ve dört adet USB 3.1 bağlantı noktasıyla birlikte bir USB bağlantı merkezi görevi görüyor. Kullanıcılar monitöre birden fazla cihaz bağlayıp daha verimli çalışabiliyor.
Yaratıcılığınızı konfor içinde konuşturun
ProArt Display PA329CV ve PA328CGV kullanıcı ergonomisi göz önünde bulundurularak tasarlandı. Dört yöne ayarlanabilir stant ve C biçimli masa mandalı sayesinde bu monitörleri öne arkaya eğmek, kendi eksenleri etrafında döndürmek, dik konuma getirmek ve yükseklik ayarı yapmak mümkün. Kullanıcılar bu sayede kendi istedikleri konumu belirleyebiliyor. C biçimli masa mandalı ise masa üzerinde yer açmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ekranları, uzun belgeler üzerinde çalışmak, kod yazmak ve internette gezinmek için ideal olan 90 derece dik konuma getirmek mümkün.
Üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği
Adobe® ürünleri birçok sektörde yaratıcı işlerin temelinde yer alıyor. ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud® uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. Belirli bölgelerde ProArt Display PA329CV veya PA328CGV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop®, Premiere® Pro ve After Effects®'in de dahil olduğu 20'den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.
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