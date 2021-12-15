Truede Lokumlarının Kurucusu Zeynep Turudi'den Yeni Girişim

'Truede' markasıyla Türk lokumunu İngiltere'den 30 ülkeye ihraç eden Zeynep Turudi, girişimci kimliğini yeni yatırımlarla pekiştiriyor. StudyACourse.com'un yatırımcı ortağı olan Turudi, bu ay ikinci girişimi Employin5.com'u hayata geçirdi. Nitelikli iş gücünü işverenlerle buluşturan Employin5.com, bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.