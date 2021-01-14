ASUS Republic of Gamers, Rapture GT-AXE11000 Modelini Duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyada en yeni WiFi 6E (802.11ax) kablosuz ağ standardını kullanan ilk router modeli olan ROG Rapture GT-AXE11000'i duyurdu.
Mevcut tüm Wi-Fi cihazlarını tamamen destekleyen Wi-Fi 6E teknolojisi yeni 6 GHz bandından yararlanıyor. 5 GHz bandından 3 kat daha fazla bant genişliği sunan bu teknoloji, Wi-Fi 6 standardındaki iki kanala yedi adede kadar 160 MHz frekansında bant ekleyebiliyor[1]. Wi-Fi 6E teknolojisi ayrıca cihaz kapasitesini de önemli ölçüde artırıyor ve gecikme süresini azaltıyor. Yalnızca Wi-Fi 6E cihazlarına ayrılan 6 GHz bandı ise önceki nesil cihazlardan etkilenmeden yüksek hızı koruyor.
Wi-Fi 6E özelliğine sahip çok sayıda cihazın 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Bu da GT-AXE11000'i performans açısından rakiplerinin önünde olmak isteyen oyuncular için mükemmel bir tercih haline getiriyor. ASUS'un ağ teknolojileri alanında yeniliklere öncülük etme kararlılığının bir göstergesi niteliğindeki GT-AXE11000, şirketin dünyanın ilk Wi-Fi 6 router modeli gibi daha önceki çığır açan yeniliklerini devam ettiren güçlü bir oyuncu router'ı.
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Her zaman en önde olmak isteyen oyuncular için geliştirilen üç bant ROG Rapture GT-AXE11000, 2,4 GHz bandında 1148 Mbps, 5 GHz bandında 4804 Mbps ve 6 GHz banında 4804 Mbps olmak üzere toplamda yaklaşık 11000 Mbps'e kadar eş zamanlı Wi-Fi hızlarına ulaşabiliyor.[2] GT-AXE11000'de ayrıca 2 Gbps'e kadar internet bağlantı hızları için WAN birleştirme özelliği de bulunuyor. 4x4 Wi-Fi 6 ve 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktasıyla birlikte kullanıcılar kablolu ve kablosuz ağlarda çok yüksek ağ hızlarına ulaşabiliyor.
Wi-Fi ağı önceki nesil cihazlarla paylaşılıyorsa en yeni cihazların Wi-Fi bağlantı hızını korumak zorlaşabiliyor. Wi-Fi 6E bu sorunu, 6 GHz bandına yalnızca yeni yüksek performanslı cihazların bağlanmasına izin vererek çözüyor.
6 GHz WiFi 6E bandı Dinamik Frekans Seçimi (Dynamic Frequency Selection - DFS) özelliği olmadan çalışıyor. Bu sayede hava trafik kontrol radarı gibi cihazların oluşturduğu etki önleniyor, cihazlar DFS nedeniyle meydana gelen gecikmelerden etkilenmeden anında bağlanabiliyor. Wi-Fi 6'daki standart 5 GHz bandında ise 160 MHz kanallar DFS kullanmak zorunda. Bu da bir Wi-Fi ağına katılma sürecini yavaşlatabiliyor.
Performans için geliştirildi
Hız, sorunsuz çalışma ve kapsama alanı bir router'ın performansını etkileyen en temel faktörler olarak karşımıza çıkıyor. GT-AXE11000, yeni bir 6 GHz güç artırıcı ile sinyal gücünü ve kalitesini yükseltiyor. 1,8 GHz 64-bit dört çekirdekli işlemci ve 1 GB RAM ile donatılan ürün yüksek performanslı çok sayıda cihazdan gelen veriyi paralel bir şekilde işleyebiliyor. Bu işlem gücü sayesinde GT-AXE11000, kalabalık Wi-Fi 6E ağlarında yoğun trafiğin üstesinden gelebiliyor.
ROG mühendisleri güç kaybını azaltmak ve kapsama alanını mümkün olan en geniş hale getirmek için anakart bağlantıları ile antenler arasındaki mesafeyi olabildiğince kısalttı. Yeni anten tasarımı sinyal gücünü her yönde en uygun hale getiriyor. Sekiz adet antenin her biri diğerlerinden yalıtılmış bir şekilde çalışıyor. Bu antenlerin dördü 6 GHz için özel olarak ayrılmış durumda.
Performansın en büyük düşmanlarından biri ısı içinse, GT-AXE11000 de bu nedenle ısıyı verimli bir şekilde uzaklaştıran bir tasarıma sahip. Devre kartı üzerinde ekstra lehim noktaları, termal dolgu yerleştirmek için bileşen korumalarında hassas kesikler ve geniş yüzey alanına sahip büyük alüminyum soğutma bloğu gibi tasarım özellikleri ısı aktarımını ve performansı önemli ölçüde artırıyor. Kasanın üstünde ve yanında yer alan özel tasarım havalandırma delikleri iç kısımdaki soğutma bloğuyla hizalı biçimde duruyor. Alt kısımdaki büyük havalandırma deliği ise dikey yönde verimli aktarım sağlayarak soğutucu hava akışını artırıyor.
Güçlü yazılım
GT-AXE11000, etkileyici oyun deneyimi sunmak için üç katmanlı oyun hızlandırma özelliğiyle oyun trafiğine her adımda destek oluyor. Kabloyla bağlanan cihaza öncelik veren Oyun Bağlantı Noktası, bu cihaza ait verilerin her zaman ilk sırada olmasını sağlıyor. Bu da ping oranını ve oyunlardaki gecikme sürelerini azaltarak olağanüstü bir oyun deneyimi oluşturuyor.
Game Boost (Adaptive QoS) özelliği ağ içindeki oyun paketlerine öncelik veriyor. GT-AXE11000 ayrıca Outfox™ oyun ağının 90 günlük deneme sürümünü de veriyor. Bu özel ağ oyun sunucularına daha hızlı ve stabil bağlantı sunuyor.
ASUS AiMesh desteği de sunan GT-AXE11000, oyunculara AiMesh özellikli başka router'lar bağlayarak evlerinde kendi ağ Wi-Fi sistemlerini oluşturma olanağı sunuyor. Tüm evi kapsayan bu Wi-Fi sistemi ile ev içinde bağlantı sorunu yaşamadan dolaşmak, özellikleri senkronize etmek ve tüm ağı tek merkezden yönetmek mümkün.
GT-AXE11000'de Trend Micro destekli kurumsal düzey ağ güvenliği çözümü AiProtection Pro yer alıyor. Ürünün kullanım ömrü boyunca ücretsiz sunulan bu hizmet ağdaki tüm bağlı cihazları koruma altına alıyor. Düzenli bir şekilde güncellenen güvenlik kriterleriyle ağda her zaman koruma sağlanıyor.
Wi-Fi 6'nın tüm avantajları
Wi-Fi 6 daha önceki Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumlu olduğundan eski Wi-Fi cihazlarının tümü bir Wi-Fi 6E router ile çalışıyor. Wi-Fi 6'nın bir uzantısı olan Wi-Fi 6E, 6 GHz frekansındaki bantın dışında Wi-Fi 6 teknolojisini temel alıyor.
OFDMA ve MU-MIMO teknolojilerini bir araya getiren Wi-Fi 6 ağ verimliliğini artırıyor, çok sayıda cihazın kullanıldığı ortamlarda daha etkili çalışıyor ve Wi-Fi 5'e (802.11ac) kıyasla 4 kat daha fazla kapasite sunuyor. OFDMA ile birden fazla cihazdan gelen sinyaller birleştirilip aynı anda aktarılabiliyor. Bu da gecikmelerin azalmasını, daha akıcı ve hızlı bir WiFi deneyimi elde edilmesini sağlıyor.
Wi-Fi 6'daki bir diğer özellik olan Hedef Bekleme Süresi (Target Wait Time - TWT) ise veri iletimini belirli bir zaman programına bağlama olanağı sunuyor. Böylece IoT sensörleri gibi cihazlar daha uyku modunda daha uzun süre kalarak daha az güç tüketiyor. Bu da bu cihazların pil ömrünü 7 kata kadar artırıyor.
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