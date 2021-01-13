En Çok Satan PC Markası Hangisi? Belli Oldu!

Pazar analiz firması Canalys, küresel PC pazarının 2020'nin dördüncü çeyreğinde %25 büyüdüğünü açıkladı. Firma, PC pazarı ile masaüstü bilgisayarları, laptop ve Chromebook'ları ve iş istasyonlarını klasmana dahil ediyor ancak tam bir PC gibi kullanılıyor olsa da tabletleri bu sınıfın dışında tutuyor. Rapora göre, 2020'de toplam PC siparişi 297 milyon adede ulaştı ve yıllık bazdaki artış %11 olarak gerçekleşti.
Bilgisayar pazarındaki bu büyüme, 2014'ten beri görülen en yüksek büyümeyi temsil ediyor. Kendi içinde baktığımızda en büyük artış %44 ile dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonlarında yaşanmış görünüyor.
Dördüncü çeyrekte en büyük bilgisayar satıcısı olarak dikkat çeken Lenovo, 23,1 milyon adet satarken, ikinciliği 19,1 milyon adet ile HP aldı. Dell ise ilk kez 15 milyon adetten fazla sevkiyat yaparak üçüncü sıraya geldi. Dördüncü Apple, 7,1 milyon adet, beşinci Acer ise 6,1 milyon adet PC satmış durumda.
Canalys Araştırma Direktörü Rushabh Doshi'ye göre, PC'ler, Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşümün merkezinde yer alıyordu. Doshi, ileride de bu trendin değişmeyeceğini ve PC'lerin muhtemelen bizimle çok uzun bir süre kalmaya devam edeceğini söylüyor.
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