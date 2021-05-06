ASUS, Taşınabilir DVD Sürücüsü ZenDrive U8M'yi Duyurdu

Yenilenen sağlam DVD yazıcı, USB-C ile kolayca bağlanarak ultra ince ASUS ZenBook veya diğer diğer dizüstü bilgisayarlar için mükemmel bir multimedya eklentisi.