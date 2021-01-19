ASUS, Yeni Projektörünü ve Taşınabilir Monitörünü Tanıttı

ASUS eş CEO'su Samson Hu, CES 2021 kapsamında düzenlenen Be Ahead sanal lansman etkinliğinde en yeni ASUS ürünlerini duyurdu. Etkinlik kapsamında içerik üreticileri için tasarlanan ProArt Display PA148CTV ve hem iş projeksiyon hem de hoparlör olarak kullanılabilen ZenBeam Latte L1 de tanıtıldı.
ProArt Display PA148CTV
ASUS ProArt Display PA148CTV, içerik oluşturucuların iş akışlarını verimli bir şekilde geliştirmek için tasarlanmış 14" FHD IPS taşınabilir monitör. Ekranda, Adobe Photoshop, After Effects, Premiere ve Lightroom Classic gibi Adobe yaratıcı araçlarıyla kullanım kolaylığını artıran kısayollar ve programlanabilir kısayol tuşlarıyla yaratıcı süreçleri kolaylaştırmak için ASUS Dial ve Virtual Control Panel bulunuyor. PA148CTV, %100 sRGB ve %100 Rec 709 renk gamutuyla olağanüstü renkler sunarken, Delta E <2 renk doğruluğu sağlamak için Calman Verified sertifikası olması ve fabrikada önceden kalibre edilmesiyle göze çarpıyor. Ekranda ayrıca dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak için parlama önleyici bir filme sahip duyarlı 10 noktalı çoklu dokunmatik panel bulunuyor.
ProArt Display PA148CTV'deki Sanal Kontrol Paneli, yaratıcı çalışmanın hassasiyetini ve detayını artıran programlanabilir kısayol tuşlarına sahip ayarlama kadranları, sürgüler, düğmeler ve tekerlekler sunuyor. Ekranın arkasındaki fiziksel bir kadran olarak konumlanan ASUS Dial, kullanıcıların uyumlu Adobe yazılımını ve Microsoft Surface Dial özelliklerini kontrol etmelerine olanak tanıyor ve eldeki göreve odaklanmaya devam ederken çeşitli ayarlamaları kolayca gerçekleştirmeyi sağlıyor. Entegre ekran üzeri görüntü (OSD) denetleyicisi, diğer monitör ayarlamalarının hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Ek olarak, ProArt Preset yazılımı, kullanıcıların renk gamını hızlı bir şekilde ayarlamasını sağlarken, çeşitli görüntüleme parametreleri de ProArt Palette aracılığıyla kontrol edilebiliyor.
PA148CTV, içerik oluşturucuların ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi bağlantı noktası da sunuyor. İki USB-C bağlantı noktası, tek bir kablo üzerinden ses, video ve güç girişi sağlarken, mikro HDMI bağlantı noktası ile çeşitli giriş kaynaklarına bağlantı sağlanabiliyor. Tripod soketi, ekranı bir tripoda monte etmeye olanak tanırken, ayarlanabilir metal destek ayağı, ekranı ideal görüntüleme ve çalışma pozisyonları sağlayacak şekilde destekliyor. PA148CTV ayrıca zarif taşınabilirlik için deri kılıfla birlikte geliyor.
ZenBeam Latte L1 Projektör
ZenBeam Latte L1 projektör, kullanıcıların en sevdikleri filmleri veya müzikleri seyahat halindeyken de yanlarında götürmelerini sağlıyor. Projektör, kompakt bir yapıya sahip projector, ses iletimini artıran yeni bir silindirik kupa şekilli tasarım sunuyor. Aynı zamanda, artan ses penetrasyonu ile sesi zenginleştiren ve tasarıma özgün bir his veren kumaş bir dış yüzey sunan ilk projector olarak göze çarpıyor. ZenBeam Latte L1'in olağanüstü tasarımı, CES 2021 İnovasyon Ödülü, 2020 İyi Tasarım Ödülü ve 2021 Tayvan Mükemmellik Ödülü ile ayrıca onurlandırıldı.
Kullanıcı dostu bir uzaktan kumandaya sahip olan ZenBeam Latte L1, dahili bir piliyle taşınabilir kullanım için tek bir şarjla üç saate kadar pil ömrü sunuyor. Görüntüleri 300 LED lümen ışık gücüyle 1 ila 3 metre arasındaki bir mesafeye yayınlayabiliyor ve bu sayede sınırlı alana sahip odalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Aptoide TV desteği ile kullanıcılar projektörün genişletilmiş ekranında favori akış uygulamalarının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, daha geniş görüntüleme seçenekleri için ZenBeam Latte L1 ile kablosuz yansıtma yoluyla cep telefonu ekranlarını da yansıtabiliyor. 10 watt'lık Harman Kardon imzalı hoparlör tasarımı kaliteli bir ses sunmak için Bluetooth® üzerinden bağlanıyor. Ürün üzerindeki hoparlörler ayrıca 12 saate kadar ses sağlayan taşınabilir bir Bluetooth hoparlör görevi de görebiliyor. Projektörde Film, Müzik ve Oyun olmak üzere üç farklı ses modu bulunuyor.
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