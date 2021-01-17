Apple M1 Gibi ARM Tabanlı CPU'lar, Intel ve AMD'yi Yutabilir mi?

ARM'nin en tepesindeki isim, Apple M1 işlemcilerin yakaladığı ARM tabanlı işlemcilerin, Intel ve AMD için ciddi bir tehdit unsuru olmaya başladığına inanıyor.

  • Ercan Uğurlu
ARM CPU'lar Intel ve AMD'yi Tehdit Edecek

Apple'ın özel tasarlanmış ARM tabanlı M1 yongasının MacBook'larla piyasaya sürülmesinden bu yana büyük bir etki yarattığı açık. ARM CEO'suna göre ise bu etki dalgası büyümeye devam edecek ve hatta Intel ile AMD'yi de gelecekte yutacak kadar şiddetlenecek.

ARM CEO'su Simon Segars, ARM tabanlı işlemcilerin mobil dünyadan genişleyerek, Intel ve AMD'nin hegemonyasında olan PC arenasına gireceğini ve hatta x86 yongalarına tam anlamıyla meydan okuyabileceğine inanıyor. Yaptığı açıklamalarla bunu dile getiren Segars, bunu Apple M1 işlemcilerin başarısına bağlıyor.

Segars'ın bu heyecanı pek de haksız sayılmaz zira ortaya çıkan performans sonuçları ve akabinde ARM tabanlı silikonun diğer mobil PC üreticileri ile anılması bu heyecanı körüklemiş olsa gerek. Analistlerden gelen bilgilere göre ise M1 agresif bir çekirdek tasarımına sahip bir canavar olarak nitelendiriliyor. Bunun neticesinde mobil pazarda bir oyuncu olabilir, fakat önünde alması gereken oldukça uzun bir yol var. Öte yandan NVIDIA'nın yakın zaman içinde ARM'ı satın alması bu yolu daha kısaltabilir ve şirketi bu alanda iyi bir oyuncu yapabilir.

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