ASUS'un Yeni 4K Oyuncu Monitörü TUF Gaming VG28UQL1A Piyasaya Çıktı

ASUS, bilgisayarlar ve yeni nesil konsollar için tasarladığı TUF Gaming VG28UQL1A oyuncu monitörünün Türkiye'de satışa çıktığını duyurdu. 28 inç boyutunda Fast IPS panele sahip olan bu monitör 4K 144 Hz oynanış sunuyor. 1 ms (Griden Griye) tepki süresine sahip olan ve Display Stream Compression (DSC) teknolojisinden yararlanan monitör, HDMI® 2.1 ile en yeni konsollarda renk alt örnekleme olmadan 4K 120 Hz oynanış sağlıyor. NVIDIA® G-SYNC® ile uyumlu olan monitör ayrıca AMD FreeSync™ Premium ve ASUS Çok Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) destekleriyle hareket bulanıklığını ortadan kaldırarak akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Ayrıca ASUS Değişken Hız Aşırtma teknolojisi ile farklı kare hızlarında bile sürekli akıcı görüntüler elde ediliyor.
Bilgisayarda ve konsolda olağanüstü oyun görüntüleri
TUF VG28UQL1A'da bulunan HDMI 2.1 bağlantı noktası en yeni konsollarda oyun oynarken 4K 120 Hz (4:4:4) görüntüler sunuyor. Otomatik Düşük Gecikme modu giriş gecikmesini azaltmaya yardımcı olarak son derece akıcı bir oynanış sağlarken, Değişken Yenileme Hızı (VRR) teknolojisi ise görüntülerde yırtılmayı ve takılmayı engelleyerek etkileyici bir yeni nesil konsol deneyimi sunuyor. Bunlara ek olarak, DisplayPort™ 1.4 bağlantısıyla stabil 144 Hz görüntüler elde ediliyor. DSC teknolojisi ise ultra yüksek çözünürlüklü video akışlarını yüksek hızla aktararak bilgisayarda oyun oynarken görüntü kalitesinde fark edilebilir bir düşüş olmasının önüne geçiyor.
Son derece akıcı oyun deneyimi
TUF Gaming VG28UQL1A'da ASUS ELMB Sync teknolojisi ve 1 ms (Griden Griye) tepki süresi bulunuyor. ELMB Sync teknolojisi, ELMB (Çok Düşük Hareket Bulanıklığı) ve değişken yenileme hızı özelliklerinden aynı anda yararlanarak akıcı ve hızlı bir oyun deneyimi oluşturuyor. G-SYNC uyumlu bu monitör ayrıca FreeSync Premium ve Değişken Hız Aşırtma teknolojilerini bir arada kullanarak farklı kare hızlarında bile son derece akıcı bir oynanış sağlıyor.
Donanım tabanlı Düşük Mavi Işık teknolojisi ile olağanüstü renkler
VESA DisplayHDR™ 400 sertifikalı TUF Gaming VG28UQL1A'nın %90 DCI-P3 renk gamı etkileyici bir renk performansı sunuyor. Ayrıca, yerleşik Düşük Mavi Işık teknolojisi görüntü kalitesinden ödün vermeden kullanıcıların gözlerini zararlı olabilecek mavi ışıktan korumaya yardımcı oluyor. Flicker-Free teknolojisi ise LED arka ışıklandırmanın yüksek hızla yanıp sönmesine neden olan düşük parlaklık düzeylerini önlemeye yardımcı olarak göz yorgunluğunu azaltıyor ve daha rahat bir izleme deneyimi sunuyor.
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