ASUS'un Yeni 4K Oyuncu Monitörü TUF Gaming VG28UQL1A Piyasaya Çıktı

HDMI 2.1 özellikli bu oyuncu monitörü, 144 Hz yenileme hızıyla 4K görüntüler verebilmesinin yanı sıra 1 ms (griden griye) tepki süresi ve en yeni konsollarda yerleşik 4K 120 Hz (4:4:4) oynanış sunuyor.

Asus TUF Gaming VG28UQL1A Piyasaya Çıktı

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