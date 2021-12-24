Samsung, Yakın Gelecekte Android'e Veda Etmeye Hazırlanıyor Olabilir!

Geleceğin Samsung telefonları artık Android işletim sistemini değil, Google'ın laboratuvarlarında birkaç yıldır geliştirilmekte olan yeni işletim sistemini çalıştırabilir. Bu yeni işletim sisteminin adının Fuchsia olduğu biliniyor; Samsung'un da Fuchsia'nın gelişimine katkıda bulunduğu konuşuluyor.
Bir diğer söylenti ise Samsung'un Fuchsia konusunda kesin bir karar vermiş olabileceğine ve yakında yeni telefonlarını bu işletim sistemiyle sunabileceğine yönelik. Ancak bu geçişin sanıldığı kadar yakın bir zamanda gerçekleşmeyeceğini de söyleyebiliriz. Google'ın bu yeni açık kaynaklı işletim sisteminin benimsenmesi için önümüzde birkaç yıl daha var.
Öte yandan Android işletim sisteminden Fuchsia'ya geçiş, Samsung'un tamamen kendi isteği doğrultusunda olan bir şey de olmayabilir. Daha ziyade, Google'ın sıfırdan oluşturulmuş yeni bir platforma geçme planının ilk adımı gibi görülebilir. Android işletim sisteminden farklı olarak Fuchsia, Linux çekirdeğini değil, Zircon adlı yeni bir kod yapısını kullanıyor ve bunu yaymak için arkasına güçlü bir isim alması gerektiği kesin.
Google, bu yeni işletim sistemiyle beraber, akıllı telefonlardan başlayarak tabletlere, bilgisayarlara ve IoT ürün zincirine kadar pek çok akıllı cihazı Fuchsia ile donatma düşüncesindeyken, Samsung'un da Fuchsia'nın gelişimine katkı sağlıyor oluşu, Güney Koreli şirketi Fuchsia işletim sisteminde rakiplerinin bir adım ötesine geçirebilir. Şu anda Samsung'un adının ön plana çıkmasının da nedeni bu. Diğer üreticilerin de Fuchsia işletim sistemine geçtiğini görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Peki bu durum, Android'in de sonu anlamına geliyor olabilir mi? Şu an için böyle bir plan yok ama geleceğin neler getireceğini şimdiden kestirmek de pek kolay değil. Zira Fuchsia işletim sisteminin Android uygulamalarını çalıştırması da bekleniyor.
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