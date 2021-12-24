Samsung, Yakın Gelecekte Android'e Veda Etmeye Hazırlanıyor Olabilir!

Samsung, gelecek telefonlarında Android işletim sisteminden vazgeçip merakla beklenen Fuchsia işletim sistemine geçiş yapabilir!

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Android'e Veda Etmeye mi Hazırlanıyor?

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