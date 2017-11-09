AT&T CEO'su, iPhone X Satışlarından Memnun!
ABD'nin önde gelen mobil hizmet sağlayıcısı, iPhone X hakkında yaptığı açıklama ile, önceki tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.
Şu an 50'nin üzerinde ülkede satışta olan iPhone X, Apple tarafından Eylül'de tanıtılmıştı. 999 dolarlık bir fiyatla tanıtılan cihaz, analistlerin tahminlerine göre inanılmaz satış rakamlarına ulaşacaktı. Bu tahminler, doğru çıkmaya başlamış gibi görünüyor.
CNBC'ye konuşan AT&T Communications CEO'su John Donovan, iPhone X'in şimdiye kadarki "en çok beklenen" iPhone olduğunu söyledi ve satışlarının iyi gittiğini belirtti. Donovan, şunları söyledi:
"Bütün işaretler, müşterilerimizin onu çok sevdiğini gösteriyor. Muhtemelen şimdiye kadar en çok beklenen sürüm... ve talep oldukça güçlü. Bundan dolayı memnunuz."
iPhone X'in satışları geçtiğimiz Cuma başlamış ancak stokun kısıtlı olması nedeniyle dağıtımın 5-6 hafta sürebileceği söylenmişti. Stoklarda sıkıntı yaşansa da Apple'ın bu sorunları tatil sezonuna kadar çözmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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