AT&T CEO'su, iPhone X Satışlarından Memnun!

ABD'nin önde gelen mobil hizmet sağlayıcısı, iPhone X hakkında yaptığı açıklama ile, önceki tahminlerin ne kadar isabetli olduğunu gösterdi.

AT&T CEO'su, iPhone X Satışlarından Memnun!

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