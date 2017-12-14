Atari'nin Hoparlörlü Şapkası Speakerhead Satışta!
Herkes gözünü Ataribox isimli yeni konsola çevirmişken, bir zamanların oyun devi Atari'den ilginç bir sürpriz geldi: İşte Atari Speakerhead!
Atari'nin Speakerhat'i satışta... Evet, adından da anlayabileceğiniz üzere hoparlörleri olan bir şapkadan bahsediyoruz.
Senenin bitmek üzere olduğu bu günlerde Atari son anda Speakerhat'ı satışa çıkardı. 130 dolar verirseniz sizin de cep telefonunuzun sesini alnınızın birkaç santim önüne getiren Bluetooth stereo hoparlörlere sahip bir şapkanız olabilir. Standart modellerin arasında alışıldık Fuji Blackout şapkası bulunuyor, ayrıca mavi ve siyah snapback şapkalar da bulunuyor, bunun yanında sınırlı sürüm şapkalar arasında Pong logosuna sahip olan ve bir de Blade Runner 2049 temalı olan var.
Bunun bir yenilik olduğunu söylemek yetersiz kalır. Bu şapkayı almak için kafanızın üzerinde hoparlörler olma fikrini gerçekten sevmelisiniz, ya da Atari'nin eski zamanları için büyük nostaljik hisleriniz olmalı, çünkü bir şapkaya 100 dolardan fazla para vermek başka türlü aklınıza yatmayacaktır. Tabi bu şapkayı her fırsatta müzik çalıp gürültü yapmak için de kullanmamalısınız, hoparlörleri olan bir şapka "bir ayrıcalıktır..."
H. Hüseyin Öztürk
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