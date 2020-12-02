AVM'lere girişte artık HES kodu istenecek! HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES kodu uygulaması, gün geçtikçe pek çok yeni alanda kullanılmaya devam ediyor. HES kodları artık, AVM'lere girişte de zorunlu olacak. Peki HES kodu nasıl alınır? HES kodu ne işe yarar? İşte tüm detayları ile HES kodu uygulaması...