AVM'lere girişte artık HES kodu istenecek! HES kodu nedir, nasıl alınır?

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlanmasının ardından vakaların temaslılarını tespit edebilmek adına HES kodu uygulaması başlamıştı. Şehirlerarası seyahatlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte, ÖSYM sınav başvurularında sorgulanan HES kodunu kapsamı genişletildi.
Son olarak AVM'lere de artık HES kodu ile giriş yapılabileceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar Hayat Eve Sığar (HES) kodunun nasıl alınacağını merak etmeye başladı. Peki, HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu nasıl alınır? siz de bu sorulara yanıt arıyorsanız HES kodu içeriğimizi inceleyebilirsiniz...
AVM'LERDE HES KODU ZORUNLU OLDU
Mart ayından bu yana hayatımızı etkileyen koronavirüs salgını sonrası yaşamımıza dahil olan HES kodu uygulaması artık AVM'lere girişte de istenecek. İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesindeki madde şöyle:
"Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,
Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,
AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması..."
HES Kodu Nedir?
HES kodu ne demek? HES Kodu, ziyaret ya da ulaşım gibi işlemlerinizde, kurumlarla ve kişilerle Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.
HES kodunuz, uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir. Öte yandan HES kodu bir seyahat izin belgesi değildir. Seyahat izin belgesi için e-devlet üzerinden başvuru yapmanız gerekir.
HES kodu nasıl alınır?
?? Yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen "HES Kodu"nun kullanımına dair tüm detayları derledik.https://t.co/CCIAl7i2lo pic.twitter.com/wz3vP6NmDN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 30, 2020
HES Kodu Sorgulama
HES Kodu sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
HES Kodu Alma
HES kodu almanın birkaç yolu vardır.
- Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,
- 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;
- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
- Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023'e SMS göndererek,
- T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023'e SMS göndererek,
- e-Devlet ile,
- e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,
- e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
- 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.
Hayat Eve Sığar Uygulaması İle HES Kodu Alma
- HES uygulamasında anasayfa açılır,
- HES uygulaması üzerinde HES KODU OLUŞTURMA ekranına geçiş yapılır.
- Butona basılınca kod oluşturma ekranına geçiş yapılır.
- "HES KODU OLUŞTUR" bölümünün altında "Yeni Kod Ekle" butonuna basılarak kod oluşturulmaya başlanılır.
- "Yeni Kod Ekle" butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda HES kodu için süre seçilir ve istenirse isim verilebilir.
- Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
SMS İle HES Kodu Nasıl Alınır?
- 2023'e SMS nasıl atılmalı?
- HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS atılır.
- Kısa bir sürede cevap gelecektir.
- HES KODUNUZ:
"U3H6 - 9247 - S5"
Harf ve sayılardan oluşan kod size aittir.
HES Kodu Kalktı mı?
HES kodu kullanımı Eylül 2020 tarihi itibariyle kullanılmaya devam etmektedir.
HES Kodu Ne İşe Yarar?
HES kodu, toplu kullanım alanları ya da toplu taşıma araçları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılır. Koronavirüs testi pozitif çıkanlar, toplu ulaşım aracı kullanamaz.
Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.
Ayrıca HES kodu, birlikte seyahat ettiğiniz kişilerde sonradan koronavirüs testi pozitif çıkarsa, sizi bilgilendirmek için kullanılır.
HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor." dedi.
Kodun, HES kodu butonuna tıklandığında yeni kod ekle kısmından alınabildiğini anlatan İlhan, "HES kodunun da sorgulanması mümkün. Nüfusta üzerinize kayıtlı olan çocuklar ya da eşiniz için de HES kodu alınabiliyor." diye konuştu.
18 Yaş Altı HES Kodu Alma
18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu SMS ile alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden çocuklarınıza HES kodu oluşturmak için çalışmalar yapılmakta olup, yakın zamanda hizmetinize sunulacaktır.
HES Kodu Nasıl Kullanılır?
Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.
HES Kodu İstanbul'da Kullanılmaya Başlandı
HES Kodu kullanımı 23 Eylül 2020 itibariyle İstanbul'da kullanılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında getirilen düzenlemeyle bazı kamu kurumlarına, HES uygulamasından alınan kod okutularak giriş yapılıyor.
HES Kodu Nerelerde Zorunlu?
Valilik, kaymakamlıklar ile nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu uygulaması zorunlu hale getirildi.
Ayrıca, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması kararlaştırıldı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodunun, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alındı.
HES Kodu Şehir İçi Toplu Ulaşımda ve Konaklama Tesislerinde de Zorunlu
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine, "Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama" ve "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu iki ayrı genelge gönderdi.
Genelgelerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs gibi) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapıldığı, herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmelerinin mümkün olduğu belirtildi.
Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önemine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şöyle sıralandı:
"Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonlar sağlanacak.
Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarınca, halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalara biran evvel başlanılacak.
Kovid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.
Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili valilik/kaymakamlıkla paylaşılacak."
30 Eylül'den İtibaren Tüm Konaklama Tesislerinde HES Kodu Zorunlu
İçişleri Bakanlığının "Konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu" konulu genelgesi kapsamında bugünden itibaren konaklama tesisleri için alınan tedbirler ise şunlar:
"Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu, turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp gibi) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu istenecek ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşteri kabul edilecek.
HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemleri gerçekleştirilecek.
1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci ve ek 1'inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgileri, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Kovid-19 tanısı konulma ya da temaslı olma durumuna göre de sorgulanacak.
Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak daha önce İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgeler ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler başlıklı maddesinin ilgili hükümlerine göre gerekli iş ve işlemler yerine getirilecek."
Tanı Konulan ya da Temaslı Olanlar Misafir İzolasyon Odalarına Yerleştirilecek
Genelgeye göre, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşteriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında, "Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan "misafir izolasyon odalarına" yerleştirilecek.
Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise vali/kaymakamlar tarafından ilgili bakanlık genelgeleri ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.
Genelge hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesisleri il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda ilgili valilik/kaymakamlıkça 10 gün süre ile faaliyetten men edilecek.
Genelgede, vali/kaymakamlarca gerekli kararların ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
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