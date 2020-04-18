Hayat Eve Sığar yayında! Hayat Eve Sığar Uygulaması Android ve iOS

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile konumunuzdaki koronavirüs riskini, yoğunluğunu, ailenizdekilerin durumunu takip etmek mümkün. Uygulama Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında yerini aldı. Peki Android ve iOS Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir? Nasıl kullanılır? Hangi özellikler var?

Hayat Eve Sığar Uygumalası indir! Hayat Eve Sığar Uygulaması Android ve iOS

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında geliştirdiği Hayat Eve Sığar Uygulaması kullanılma açıldı. Şu an App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve enfekte olan kişilerin takip edilmesi için geliştirildi. Uygulama ile konumunuzdaki koronavirüs yoğunluğunu, riskini görmeniz mümkün. Peki Android ve iOS için kullanıma uygun olan Hayat Eve Sığar uygulaması nasıl indirilir?

SAĞLIK BAKANLIĞI HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ARTIK TELEFONUNUZDA

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından Hayat Eve Sığar Uygulaması'nın devreye girdiğini duyurdu. 

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması yaklaşık 4 MB'lık bir dosya boyutuna sahip ve saniyeler içinde cihazınıza iniyor. Uygulamayı ilk açtığınızda karşınıza "Bu uygulama seni ve çevrendekileri korona virüsünden korumak için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir" mesajı çıkıyor. Uygulama için şu bilgiler veriliyor:

"Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Kayıt olmak için telefon numaranız, TC kimlik numaranız ve Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilecek bir kod gerekli. Daha sonra aile sekmenize aile bireylerinizi de ekleyerek durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINDA NELER VAR?

  • İstenilen sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış Covid-19 testini doldurarak durumu hakkında bilgi alabilecek.
  • Ailesini veya sevdiklerini (izin vermeleri halinde) 'Ailem' sekmesindeki listeye ekleyebilecek ve durumları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Böylece riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilecek.
  • Konum servislerine izin verildiğinde uygulama vatandaşı riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaması gereken alanları gösterecek.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kullanıma açılan uygulamayı App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak telefonunuza indirebiliyorsunuz.

Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın

Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın

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