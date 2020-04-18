Hayat Eve Sığar yayında! Hayat Eve Sığar Uygulaması Android ve iOS

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile konumunuzdaki koronavirüs riskini, yoğunluğunu, ailenizdekilerin durumunu takip etmek mümkün. Uygulama Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarında yerini aldı. Peki Android ve iOS Hayat Eve Sığar Uygulaması nasıl indirilir? Nasıl kullanılır? Hangi özellikler var?