Avrupa Dev Biyometrik Veritabanını Oyladı
Avrupa Parlamentosu, fazlasıyla tartışılacak bir karara imzasını atarak, dev bir veri tabanı oluşturma onayını verdi!
- Doğan Kürşat Aktaş
Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu, AB ve AB dışı ülkelerin vatandaşlarının biyometrik izlemesini mümkün kılacak olan bir veritabanı oluşturulmasını öngören bir tasarıyı oyladı.
Parlamento tarafından verilen karara göre yeni veritabanı Ortak Kimlik Deposu (CIR) olarak adlandırılacak ve söz konusu veritabanının 350 milyondan fazla insanın kayıtlarını birleştirmesi bekleniyor. CIR, kullanıcının kimlik kayıtlarını (isim, DOB, pasaport numaraları, vb.) ve biyometrik verileri (parmak izi ve yüz taramaları) tek bir yerde bir araya getirerek tüm sınır ve kanun uygulayıcı makamlarına sunulan verileri tek bir çatı altında birleştirmek üzere tasarlandı.
Yeni veritabanı, yakında ayrı ayrı veritabanları arasında arama yapmak yerine birleşik bir sistemi kullanacak olan AB sınır ve kolluk kuvvetlerinin işlerini basitleştirecek. AB yetkilileri, geçen hafta yapılan açıklamada hangi sistemlerin CIR'i oluşturacağını açıkladı: "Yeni kuralların kapsadığı sistemler Schengen Bilgi Sistemi, Eurodac, Vize Bilgi Sistemi (VIS) ve üç yeni sistemi içerecek: Üçüncü Ülke Vatandaşları için Avrupa Adli Kayıt Sistemi (ECRIS-TCN), Giriş / Çıkış Sistemi (ECRIS-TCN) EES) ve Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS)."
CIR, son zamanlarda yapılan iki ayrı oylama ile Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. Sınırlar ve vize kontrolleri için CIR kuralları 123'e karşı 511 oyla kabul edilirken, CIR polis ve adli işbirliği, iltica ve göç yasaları 130'a karşı 510 oy ile kabul edildi.
Yeni veritabanı gizlilik endişelerini artırırken hem Avrupa Parlamentosu hem de Avrupa Konseyi, tüketicilerin gizlilik haklarını korumak ve memurların verilere erişme yeteneklerini düzenlemek için "uygun önlemlerin alınacağı" sözünü verdi.
Veritabanının oluşturulması tamamlandığında CIR, Çin hükumetinin ve Hindistan'ın Aadhar sisteminin hemen arkasından dünyanın üçüncü büyük insan izleme veritabanı konumunda olacak.
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