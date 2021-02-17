Ay'da Keşfedilen Yeni Bir Kaya, İlginç Görünümüyle Herkesi Şaşırttı

Ay'da, orada olmasını kimsenin beklemediği sıra dışı bir kaya keşfedildi. Şimdi bilim insanları, bu kayanın nereden gelmiş olabileceğini araştırıyor.

Ay'da sıra dışı bir kaya bulundu...
CNSA

Mars'ın yörüngesinde giderek artan trafiğin yarattığı heyecan ile beraber, Ay'daki heyecan verici gelişmeler eskisi kadar dikkat çekmiyor olabilir. Ama Çin'in Chang'e 4 iniş aracı ve Yutu 2 aracı, yaklaşık 14 günlük Ay gecesi sırasında uyku moduna girdiler ve bu sırada, eksi 190 santigrat dereceye kadar düşebilen sıcaklıklar sırasında güvende kalmaları için radyoizotop ısıtma üniteleri çalışmaya başladı. 6 Şubat tarihinde uyanan YuTu, kısa bir süre içerisinde Ay yüzeyinde dikkat çeken sıra dışı bir kayaya rastladı.

Yutu 2 ekibinin bir "kilometre taşı" olarak adlandırdığı bu kaya, bir çıkıntı olarak duruşu ile Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) dikkatini çekti ve yakından bakılması gerektiğine karar verildi. Bir süre sonra bu kayaya daha yakından bakılarak bu garip "sarkıtı" neyin oluşturmuş olabileceğine yönelik ipuçları aradılar.

Kayanın henüz aşınmamış ve yuvarlanmamış dikene benzeyen şekli, jeolojik olarak  genç olduğunu öneriyor. Goddard Space Flight Center'dan Dan Moriarty'nin Space.com'a belirttiği üzere çarpmalar, ısı döngüsü kaynaklı basınçlar ve diğer olaylar ile Ay yüzeyindeki kayalar dairesel şekillere dönüşüyorlar. Moriarty'nin önerisine göre kaya, muhtemelen bir çarpışmanın ardından yakındaki bir kraterden fırlayarak buraya düşmüş olabilir.

CNSA

Ekip, aracın Görülebilir ve Yakın-kızılötesi Görüntüleme Spektrometre donanımını bu kayayı daha fazla analiz etmek için kullanacak. Bu cihaz, kayadan yansıyan ışığı belirleyerek kayanın bileşenlerini analiz ediyor.

Cihaz, 2019 yılında Ay'ın yüzeyinde bulunan "jel benzeri" bir maddeyi analiz etmek için kullanılmıştı. Bu maddenin, 1972 yılında Apollo 17 görevinde alınan "minerallerin bir araya gelmiş koyu renkli, parçalanmış parçaları ve siyah, parlak cam" olarak tanımlanan örneklerle benzer olduğu ortaya çıkmıştı. Analiz, bu maddenin muhtemelen bir çarpma olayı sırasında bir araya gelen kaya parçaları olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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