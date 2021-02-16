Sony, Xperia Telefonlarını Neden Satamıyor? Düşüşün Altında Ne Yatıyor?

Sony Xperia 1 III'ün tanıtılmasına az bir süre kala, Sony'nin Xperia telefonlarının neden satmadığını masaya yatırdık. Sony nerede yanlış yapıyor; neleri düzeltmesi lazım?