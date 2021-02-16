Sony, Xperia Telefonlarını Neden Satamıyor? Düşüşün Altında Ne Yatıyor?

Sony'nin telefonlarının artık çok satmadığı bir sır değil. Şirket, 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren mali çeyrekte, satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 22 oranında sert bir düşüş yaşadığını ve bununla beraber ancak 1 milyon cep telefonu satabildiklerini belirtmişti. Tüm yılı kapsayan satış rakamları henüz belli olmasa da kuşkusuz bu sonuç, akıllı telefonlarıyla 2007 yılında 100 milyon satış rakamlarına erişen Japon teknoloji şirketi için pek de iyi bir tablo değil. Ancak Sony, ısrarla yeni telefonlar üretmeye devam ediyor. Peki, insanlar neden Sony telefon almıyor?
Bunun en önemli sebebi artık pazarın çok daha geniş olması. Akıllı telefon pazarında 2007 yılına kıyasla çok daha fazla oyuncu yer alıyor. Bir diğer sebep ise, Sony telefonların fiyatı. Özellikle 2019 yılında piyasaya çıkan Sony Xperia 1 ve Xperia 5 çok yüksek fiyatlarla gelmişti. Bu anlamda kullanıcılar da fiyat konusunda farklı tercihlere eğiliyorlar.
Sony'nin yüksek fiyat eğilimi yalnızca Xperia akıllı telefonlarıyla sınırlı değil. Alpha A1 kamerası, PlayStation 5 oyun konsolu ve WH-1000XM4 kulaklıkları ile yüksek fiyat eğiliminde olan Sony'nin belki de en azından akıllı telefon kategorisinde fiyatları biraz daha makul yapması, bu sektör için kurtarıcı olabilir.
Akıllı telefonlarıyla ülkemizde de sevilen bir kitlesi bulunan Sony, ne yazık ki bir süre önce Türkiye pazarından çekilmişti. Şirket geri döner mi bilinmez, ancak yeni telefonu Xperia 1 III modelinin yakın zaman içinde tanıtılacak olması heyecanı bir kat daha artırmış durumda. Daha önce videolarıyla ve teknik özellikleriyle sızan Xperia 1 III'ün yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.
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