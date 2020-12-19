Back 4 Blood Ayrıntıları Geldi! PlayStation, Xbox ve PC Tarihi Açıklandı!

Warner Bros. Games, Turtle Rock Studios'un yeni birinci şahıs co-op zombi nişancı oyunu Back 4 Blood'ın oyun ayrıntılarını açıklamak için Back 4 Blood Oynanış sunumu yapıldı.

Back 4 Blood Oyun Ayrıntıları Açıklandı

Bugün Warner Bros. Games, Turtle Rock Studios'un yeni birinci şahıs co-op zombi nişancı oyunu Back 4 Blood'ın oyun ayrıntılarını açıklamak için Back 4 Blood Oynanış sunumu yapıldı. Oyunla ilgili konuşan geliştirme ekibine ek olarak, izleyicilere genişletilmiş bir oyun demosu ve şu andan 21 Aralık'a kadar seçili bölgelerde * açık olan Kapalı PC Alfa Testi'nde oyuncuların neler yaşayacağına dair bir açıklama sunuldu.

Resmi Back 4 Blood Oynanış etkinliğini izlemek ve paylaşmak için ziyaret edebilirsiniz: Turtle Rock Studios Twitch Channel

Back 4 Blood hikayesi, insanlığın çoğunun parazit Devil Worm tarafından öldürüldüğü veya enfekte olduğu felaket bir salgının ardından geçiyor. Tarifsiz olaylarla sertleşen ve insanlığın sonuncusu için savaşmaya cesaretlendirilen bir grup kıyamet gazisi, Ridden olarak bilinen hastalıklı dehşeti alt etmek ve dünyayı geri almak için toplandı. Back 4 Blood, oyuncuların daha fazlası için geri gelmesini sağlamak için heyecan verici, dinamik anlık oyun ve oldukça değişken, özelleştirilebilir eylem özellikleri sunar.

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Back 4 Blood, Cleaners'ın Ridden ile savaşması ve gittikçe zorlaşan görevlerde hayatta kalmak için birlikte çalışması gereken dört oyunculu bir co-op hikayesi içeriyor. Oyuncular, sürekli artan Ridden tehdidiyle birlikte savaşmak için drop-in ve drop-out co-op ile çevrimiçi ekip oluşturabilir veya hikayeyi üç AI takım arkadaşıyla tek başına oynayabilir. Oyun ayrıca, katılımcıların sekiz oyuncuya kadar destekleyen çevrimiçi PvP'de arkadaşlarıyla veya arkadaşlarına karşı oynayabilecekleri rekabetçi çok oyunculu oyunlara sahiptir

Back 4 Blood'ın, 22 Haziran 2021'de Xbox Series X " S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 ve PC için dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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