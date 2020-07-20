BAE'nin Mars'a Yolculuğu Başladı

BAE tarafından hazırlanan Hope uzay sondası Japonya'nın Tanegashima Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Hope, Mars'ın yörüngesinde döneceği ve atmosfer hakkındaki verileri geri göndereceği yedi aylık bir yolculuğa çıktı.
Mars'a ilk Arap misyonu başlangıçta 14 Temmuz için planlanmıştı, ancak kötü hava nedeniyle iki kez ertelendi. Şu anda Mars'ı keşfeden sekiz aktif uzay görevi bulunuyor; bazıları gezegenin yörüngesinde, bazıları da yüzeyde çalışıyor. Çin ve ABD bu yıl Mars'a birer uzay aracı göndermeyi planlıyor.
BAE'nin Mars görevi, Gelişmiş Bilimler Bakanı Sarah Amiri'nin açıklamasına göre 200 milyon dolara mal oldu. Günlük ve mevsimsel değişiklikleri inceleyerek ilk kez Mars atmosferinin tam bir resmini sunmayı amaçlıyor.
BAE ilk olarak 2014 yılında uzay görevi planlarını açıklamıştı. 2017 yılında yerel uzmanlığı geliştirmek için bir Ulusal Uzay Programı başlattı. Ülkenin çoğunluğu yabancı işçi olan 9,4 milyonluk nüfusu, uzaya giden ülkelerin bilimsel ve endüstriyel tabanından yoksun. Şimdi ise, 2117 yılına kadar Mars'a yerleşmek için iddialı bir planı var. Hazza al-Mansouri geçen Eylül Uluslararası Uzay İstasyonuna gittiğinde, uzaya çıkan ilk BAE vatandaşı olmuştu.
Hope uzay sondası BAE'deki Muhammed Bin Rashid Uzay Merkezi ile ABD eğitim kurumlarının ortak çabası ile geliştirildi. Saatte 121.000 kilometre ile Mars'a 494 milyon kilometre yol alacak olan uzay aracının kontrolü Muhammed Bin Rashid Uzay Merkezi tarafından gerçekleştiriliyor.
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