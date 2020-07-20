BAE'nin Mars'a Yolculuğu Başladı

Birleşik Arap Emirlikleri, bilimsel ve teknoloji yeteneklerini geliştirmeye ve petrole olan bağımlılığından uzaklaşmaya çalışıyor. Ülke, ilk uzay görevini Pazartesi günü Mars'a gönderdi.