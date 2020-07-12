NASA'dan, Ay ve Mars'ı Temiz Tutmak İçin Kolları Sıvadı

NASA, insanlı uzay görevlerinde Ay ve Mars'ı "temiz tutabilmek" amacıyla ilkelerinde bazı önemli değişiklikler yaptı.

NASA, uzayı kirletmek istemiyor

NASA, alçak dünya yörüngesinin üzerinde dolaşan insanların uzaya hastalık götürmesini veya uzaydan yeni hastalıklar getirmesini istemiyor. NASA yöneticisi Jim Brindestine, bir tweet ile yaptığı duyuruda "bilimsel keşifleri ve Dünya'nın çevresini korurken Ay ve Mars'ta dinamik insan keşfi ve ticari yenilikler sunacağız," dedi.

NASA daha önce Ay ve Mars'a çeşitli insansız araçlar gönderse de, insan varlığıyla ortaya çıkabilen biyolojik artıklar konusunda önlem almak istiyor. Diğer gezegenlere farkında olmadan biyolojik kalıntıları taşıyorsak, Dünya dışı hayatla ilgili aramalarımıza balta vurduğumuz anlamına geliyor. Benzer şekilde NASA, insanlı görevlerinin uzaydan gelecek organizmalarla Dünya'da ciddi değişikliklerin oluşmasını istemiyor.

NASA bu yönde biyolojik süreçleri izlemek, ilkelerini güncellemek gibi önemli adımlar atarken, Ay'a insanlı ikinci yoluculuğu 2024'te gerçekleştirmeyi ve insanların Ay üzerinde kalıcı olmalarını planlıyor.

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