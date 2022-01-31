Bankalar da Metaverse'e Giriyor. İlk Reklam İş Bankası'ndan

Banka, global oyun platformu Roblox'a Türkiye'den reklam veren ilk banka oldu.

İş Bankası'nın Reklamları Metaverse'te

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