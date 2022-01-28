MWC 2022 Fuarında Olacak ve Olmayacak Markalar: Kimler Çekildi?

Her yıl Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne bu sene de COVID-19 damgasını vuruyor. Peki ama fuara hangi markalar katılacak, hangi markalar fuardan çekildiğini açıkladı? İşte şu ana kadar ortaya çıkan tüm detaylar...