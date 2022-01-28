MWC 2022 Fuarında Olacak ve Olmayacak Markalar: Kimler Çekildi?

Mobil Dünya Kongresi her yıl Barselona'da düzenleniyor ve bu fuara pek çok teknoloji devi katılıyor. Ancak son yıllarda COVID-19 sebebiyle kan kaybeden ünlü fuar, bu sene de önemli markaları kaybetmiş gibi görünüyor. Peki, MWC 2022'ye hangi markalar katılacak, kimler çekildiğini açıkladı?
Bu yıl 28 Şubat ila 3 Mart arası dünenlenmesi beklenen MWC 2022'de 2 büyük teknoloji markası yer almayacak. Lenovo ve Sony, yaptıkları resmi açıklamalarla MWC 2022'ye katılmayacaklarını ve bunun da ana sebebinin sürmekte olan COVID salgını olduğunu söyledi.
Buna karşın Çin'in büyük teknoloji markaları fuarda yer alacak. OPPO, Huawei ve Xiaomi de yaptıkları açıklamalarla MWC 2022'de stantları başında olacaklarını söylerken, diğer teknoloji devlerinden ise şimdilik ses yok. Bunlar arasında Samsung, OnePlus, Qualcomm, Asus, HMD Global, Honor, Realme, Vivo ve daha pek çoğu yer alıyor.
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