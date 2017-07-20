Başlat Menüsü'nün Saydamlığını Değiştirin!

Windows 10'un Başlat Menüsü'nün ne kadar saydam olacağını değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte bunun yolu...

Başlat Menüsü'nün Saydamlığını Değiştirin!

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