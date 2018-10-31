Bazı Apple Watch'lar Güncelleme Sonrasında Bozuldu
Yeni watchOS 5.1 güncellemesi, Apple'ın en son saatlerinde kötü bir sürpriz yaptı!
Apple, yeni akıllı saatleri için yayınladığı güncellemeyi yaşanan ciddi sorunlar üzerine geri çekti.
Güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar, en son Apple Watch Series 4'ün açılış ekranında takıldığına şahit oldular. Apple logosunun göründüğü ekranda takılan saat, güncellemenin ardından bazı kullanıcılar için bir anlamda tuğlaya dönüştü.
Apple kullanıcılara güncellemenin birkaç saat sürebileceğini söylese de sorunu yaşayanlar, beklemenin fayda etmediğini aktarıyor. Apple Watch'u veya onunla eşleştirilen iPhone'u baştan başlatmak ise işe yaramıyor.
watchOS 5.1, güncellemeyi yüklemeyi başaranlar için yeni emoji'ler, saat yüzleri ve sesli grup FaceTime işlevleri sunuyor.
Apple güncellemeyi geri çekmiş olsa da, güncellemeyi indirenlerin yama gelene dek onu yüklememesini tavsiye ediyoruz.
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