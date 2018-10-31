Bazı Apple Watch'lar Güncelleme Sonrasında Bozuldu

Yeni watchOS 5.1 güncellemesi, Apple'ın en son saatlerinde kötü bir sürpriz yaptı!

Bazı Apple Watch'lar, Güncelleme Sonrasında Bozuld

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