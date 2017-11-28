Beklenen Oldu... Bill Gates Artık En Zengin Değil!
Bill Gates, artık dünyanın en zengin insanı değil! İşte koltuğunu kaptırdığı isim...
"Dünyanın en zengin insanı" unvanı yıllardan beri Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e aitti. Ancak son dönemde bir isim daha ortaya çıktı ki, aralarında bu unvan için büyük bir rekabet doğmasına sebep oldu. O isim Amazon'un CEO'su Jeff Bezos. O, artık dünyanın en zengin ismi.
Jeff Bezos, bu unvanı ilk kez kazanmıyor. Geçtiğimiz temmuz ayında servetini 89 milyar Dolar'a ulaştıran Bezos, kısa bir süre içinde koltuğu yeniden 90 milyar Dolar'a ulaşan Bill Gates'e devretmişti. Ancak Black Friday'den sonra Bezos, aradaki farkı bir hayli açmayı başardı.
Ülkemizde de Efsane Cuma olarak anılan Black Friday, en çok Amazon'a yaradı gibi görünüyor. Bu kapsamda satışlarını büyük ölçüde arttıran Amazon, hisse fiyatlarını da arttırmayı başardı. Elbette bundan CEO Jeff Bezos da yararlandı ve servetini tam 100.3 milyar Dolara yükseltti.
Aslında 12 hanelik rakama erişen ilk isim Jeff Bezos değil. 1999 yılında yine Bill Gates tarafından elde edilen bu rakam, sonraları geriledi ki bu da yaklaşık 20 senelik bir zaman Kısacası Black Friday satışlarının ardından, şu an dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, ikinci ise Bill Gates. Bakalım Gates, koltuğunu bir kez daha geri alabilecek mi...
Ercan Uğurlu
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