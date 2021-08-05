Bentley'den Muhteşem Bir Hibrit Daha: Flying Spur Hybrid Odyssean Edition

Kısa bir süre öncesine kadar hibrit bir Bentley olacağı fikri çılgınca ya da en azından gülünç olarak değerlendirilirdi. Ama şimdi elektrikli Bentayga ve yeni Flying Spur Hybrid piyasada. Bentley'den yapılan bir duyuruya göre Flying Spur Hybrid, özel bir de sürümle piyasaya sürülüyor: Flying Spur Hybrid Odyssean Edition.
Flying Spur Hybrid Odyssean Edition, bir elektrik motoruyla eşleştirilerek 536 beygir gücü ve 553 lb-ft tork üreten 2.9 litrelik bir V6 motoru kullanıyor. Bu motor 3.0 litrelik bir V6 ve 443 hp ve 516 lb-ft güç üreten motor kullanan 2021 Bentayga Hybrid'den farklı.
Flying Spur Odyssean Edition'ın ahşap ve deri kaplamaları çok güzel görünüyor. Hem içte hem de dışta belirli dokunuşlar gerçekleştirilmiş. Bunların arasında iç mekanda tüvit kumaş kaplama kullanımı yer alıyor. Dışarıda, bronz Soluk Brodgar vurgulu trim ile eşleşen altı farklı renk seçeneği bulunuyor. Sedan, 21 inç jantlar kullanıyor.
Bentley, Flying Spur Odyssean Edition'ın müşterilere ne zaman ulaşmaya başlayacağını söylemedi ve her zaman olduğu gibi, fiyatını da açıklamadı.
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