Beyaz Saray Sitesinde Ortaya Çıkan Gizli Kod, Herkesi Şaşırttı

ABD başkanlık koltuğunu Donald Trump'tan devralan Joe Biden, daha ilk günden Beyaz Saray web sitesi sürprizi ile herkesi şaşırttı. Siteye, oldukça ilginç bir gizli kod yerleştirildiği ortaya çıktı.