Beyaz Saray Sitesinde Ortaya Çıkan Gizli Kod, Herkesi Şaşırttı

Dün yemin ederek göreve başlayan yeni ABD başkanı Joe Biden'ın gelişi, daha ilk günden önemli değişim sinyallerine sahne olmuş durumda. Bu değişimlerden biri de, hiç kuşkusuz Beyaz Saray'ın değişen web sitesi.
Trump'ın gidişi ve Biden'ın gelişi ile birlikte, Beyaz Saray web sitesi de minimalist bir tasarıma kavuşmuş durumda. Bu tasarıma, bir çeşit koyu mod sunan yüksek kontrast modu eşlik ediyor.
Ama asıl ilginç olan, sitenin HTML kodlarına yerleştirilmiş gizli bir mesajın ortaya çıkmış olması. Buna bir çeşit sürpriz yumurta demek de mümkün.
Beyaz Saray Sitesinde Gizli Kod Sürprizi
Mesajda, "bunu okuyorsanız, yeniden yapılanmamızın daha iyi olması için bize yardım edebilirsiniz" deniyor. Devamında ise, ABD Dijital Servisler departmanına bir bağlantı bulunuyor. Bu departman, ABD hükümetine teknolojik destek sağlıyor.
Mesajın anlamı, Joe Biden hükümetinin kendilerine yardımcı olacak programcılar aradığı şeklinde değerlendirilebilir. Zira yeni başkan, her fırsatta yeniden yapılanmanın halkın yardımıyla olacağını tekrarlıyor.
Joe Biden, Bunu Daha Önce de Yapmıştı
Biden, daha önce de benzer bir sürprizi seçim kampanyası sırasında kampanya sitesinde yapmıştı. Sitenin kodları içerisine oldukça büyük bir şekilde "MASKE TAK" mesajı yerleştirilmişti.
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