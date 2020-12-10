YouTube, Donald Trump'ı Savunan Videolar İçin Beklenen Adımı Attı

Google'ın sahibi olduğu video akış devi YouTube, platformda uygulanacak yeni kararlarını duyurdu. Yeni değişikliklere, bu yıl düzenlenen ABD seçimlerinin sonucunda karar verildiği söyleniyor.
Sitenin topluluk rehberlerine göre YouTube, özellikle ABD 2020 seçiminin sonucu hakkında yanlış bir veren içerikleri kaldırmaya başlıyor. Her ne kadar platform bu tür yanlış içerikleri Eylül ayından beri düzenli olarak kaldırıyor olsa da, bu kaldırma sürecine artık Donald J. Trump'ın kazandığını iddia eden videolar da dahil olacak.
Güncellenmiş kararlar, ABD federal kanunlarına göre seçim için itirazların son gününün geçmiş olması sebebiyle hemen devreye giriyor. Var olan ve eyaletler tarafından çözülen tüm yasal anlaşmazlıklar artık doğrulanabilir ve nihai sayılacaklar. Başka bir deyişle Kongre dahil olmak üzere bu kararlara artık itiraz edilmesi mümkün değil. Yani 270'den fazla temsilci çıkarmasının ardından artık, Joe Biden'in resmi ve tartışmasız bir şekilde bir sonraki ABD başkanı olacağı söylenebilir.
Kısacası, YouTube üzerinde yayınlanan ve Biden'in yeni seçilmiş başkan konumunu sorgulayan veya benzer yanlış bilgileri içeren videolar platformdan kaldırılacak. Bunların arasında seçim sürecini çevreleyen adillik ile ilgili komplo teorileri veya şüpheler de bulunuyor. Eğer bir YouTuber oyların herhangi bir sebepten dolayı yanlış sayıldığını öneren videolar yüklerse, bu videolar kaldırılacak.
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