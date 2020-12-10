YouTube, Donald Trump'ı Savunan Videolar İçin Beklenen Adımı Attı

YouTube, ABD seçimlerinin ardından önemli bir karar daha aldı ve Donald Trump'ı "silmeye" başladığını duyurdu. Bu karar, Google'ın da ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'in kazandığını ilan etmesi olarak yorumlanabilir.