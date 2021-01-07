Bilgisayara Uzaktan Bağlanma: Telefonunuzla, PC'nize Uzaktan Bağlanın

Hepimiz zaman zaman bilgisayarımızdan uzaktayken, bilgisayara bağlanma ihtiyacı duyuyoruz. Üstelik bazen bunu, önümüzde herhangi bir bilgisayar yokkan bile yapmamız gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda yardımımıza, tabii ki akıllı telefonumuz (ya da tabletimiz) yetişiyor.
Ama tabii ki, evdeki ya da iş yerindeki bir bilgisayara bağlanabilmek için öncesinde yapılması gereken işler var. Bağlantı kurmak için seçebileceğiniz pek çok yöntem olsa da, bizce en kolayı, bir Chrome eklentisi olan "Chrome Uzaktan Masaüstü" eklentisini kullanmak.
Şimdi gelin, "Chrome Uzaktan Masaüstü" eklentisini kullanarak, bilgisayarımıza uzaktan ve cep telefonumuzdan nasıl bağlanabileceğimizi birlikte görelim. Başlamadan önce bilmeniz gereken tek şey şu: Hem telefonunuzdan, hem de Chrome'dan, aynı Google hesabı ile oturum açmış olmanız gerekiyor.
Bilgisayarınızda Yapmanız Gerekenler
1. Öncelikle Chrome uygulama mağazasına girin ve buradan "Chrome Uzaktan Masaüstü" eklentisini bulup kurun. Kurulumun ardından, adres çubuğunun hemen yanında küçük bir simge belirdiğini göreceksiniz.
2. Bu simgeye tıkladığınızda yeni bir sekme açılacak ve yukarıdaki görüntü ile karşılaşacaksınız. "Etkinleştir" düğmesine tıklayın.
3. Bu adımda, bilgisayarınızın bağlantı adını seçmelisiniz. Örneğin biz, bilgisayarımıza "İş Bilgisayarım" adını verdik.
4. Şimdi de, bilgisayarınıza bağlanmak isteyenlerin kullanması gereken PIN numarasını belirleyin. PIN, en az 6 haneden ve sadece rakamlarda oluşmalı.
5. Bilgisayarda her şey hazır... Yukarıdaki ekranı gördüyseniz, bilgisayarınız bağlantı için hazır duruma geldi demektir.
Telefonunuzda Yapmanız Gerekenler
1. Google Play Store'a veya App Store'a girin ve "Chrome Uzaktan Masaüstü" uygulamasını bulup kurun.
2. Uygulamayı açtığınızda, sizi hazır bir biçimde bekleyen bilgisayarınızın adını göreceksiniz. Eğer göremiyorsanız, "Yenileme" simgesine basarak tekrar deneyebilirsiniz.
3. Bilgisayarın adına dokunun. Sizden, bilgisayarın ayarlarını yaparken girdiğiniz PIN'i girmeniz istenecek. Bu PIN'i girin ve "Bağlan" seçeneğine dokunun.
Küçük bir hatırlatma: Aynı işlemler, tablet bilgisayarlar için de geçerli...
Artık Hazırsınız...
Hepsi bu kadar... Artık telefon ekranınızda bilgisayarınızın ekranını görüyor olmalısınız. Bilgisayarınızı, telefon ya da tabletinizin ekranı aracığıyla, sanki yanınızdaymış gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.
Bağlantının kurulması ile birlikte, bilgisayar ekranınızda da yukarıdaki kutucuk belirecek. Paylaşımı kesmek için, "Paylaşımı Durdur" düğmesine tıklamanız yeterli.
Bu arada artık, Chrome Uzaktan Masaüstü'nün kapatmadığınız sürece bilgisayarınıza uzaktan ulaşmaya devam edebilirsiniz. Yani Chrome'un açık kalmasına gerek yok...
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