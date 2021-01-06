Geleceği Iskalayanlar: Yıllar Sonrası İçin Tahminde Bulunup "Çuvallayanlar"

Hepsi alanında çok önemli kişilerdi ama teknolojiyi hafife almanın bedelini ödemek zorunda kaldılar. İşte gelecek hakkında konuşurken dikkatli olunması gerektiğini ispatlayan "geleceği ıskalayan" isimler ve sözleri...

Gelecek İçin Tahminde Bulunup "Çuvallayanlar"

5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, belki de 50 yıl sonrası... Hemen hepimizin gelecekte olabileceklerle ilgili tahminleri mutlaka vardır. Ama bu tahminleri dile getirirken biraz dikkatli olmakta yarar var; hele bir de ünlü bir isimseniz durum daha da ciddi olabilir.

Dediğimiz gibi, gelecekle ilgili tahminde bulunurken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü herkes unutsa bile, tarih asla unutmaz. Yüz yıl sonra bile, şimdi vereceğiniz cevaplar birileri tarafından okunabilir ve sizi "ileri görüşlü" olmamakla veya "hayalci" olmakla suçlayabilirler. Dahası, bir yerlerde "gelecekle ilgili çuvallayanlar" listelerinde bir madde haline bile gelebilirsiniz. 

Galerimizde, tarihin acımasız belleğinde yer etmiş, gelecekle ilgili talihsiz ön görülerde bulunmuş ünlü insanlar ve ağızlarından çıkan "talihsiz açıklamaları" bulacaksınız.

İşte "geleceği ıskalayanlar" ve bugün kulağa çok saçma gelen gelecek tahminleri...

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