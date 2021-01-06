Geleceği Iskalayanlar: Yıllar Sonrası İçin Tahminde Bulunup "Çuvallayanlar"

Hepsi alanında çok önemli kişilerdi ama teknolojiyi hafife almanın bedelini ödemek zorunda kaldılar. İşte gelecek hakkında konuşurken dikkatli olunması gerektiğini ispatlayan "geleceği ıskalayan" isimler ve sözleri...