Bilgisayarı "Öldüren" Manyetik USB Kablo Geliştirildi! Peki Ne İşe Yarıyor?

Bilgisayarlarınız çalınsa bile verilerinizin yabancı ellere geçmesini engellemeyi amaçlayan manyetik USB kablosu, bağlantısı kesildiğinde bilgisayarı da erişilmez hale getiriyor...

  • Savaş Öztürk
Bilgisayarı "Öldüren" Manyetik USB Kablo

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