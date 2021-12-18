Samsung, Galaxy Z Fold Dual ile Ekranı "Çekiştirmeye" İzin Verecek

Samsung'un katlanabilir esnek ekranlar üzerinde uzunca bir süredir çalıştığını biliyoruz. Bunların ilk fiziksel örneklerini Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile gördük. Ancak Samsung, çok daha fazlasını istiyor ve esnek ekran teknolojisini farklı formlarda sunmaya hazırlanıyor.
Bu yılın başında Samsung'un da LG Rollable gibi "yuvarlanabilir" ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. O dönem ortaya çıkan patent örneklerine göre "kayan ekran" tasarımını benimseyen şirket, anlaşılan o ki bu teknoloji üzerinde çalışmaya devam ediyor.
LetsGoDigital tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung'un üzerinde çalıştığı telefonun ismi Galaxy Z Fold Dual. Fold serisinden aşina olduğumuz gibi bu telefonunda da yine kapaklı bir tasarımı izleyen Samsung, farklı olarak ise ekranları "çekiştirilebilir" kılacak.
Patent örneğine göre Galaxy Z Fold Dual'in ekranlarını farklı şekillerde çekip uzatabileceğiz. Tablet formundayken ekranı yukarıdan da uzatabilecek, telefon formundayken de ekranı yine kenara doğru genişletebileceğiz. Çizim örnekleri oldukça fantastik duruyor olsa da elbette bunların şimdilik patent dosyasında yer alan fikirler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ürün gerçek de olabilir, rafa da kaldırılabilir. Şimdilik çalışma sürecinin işlediğini söyleyebiliriz. Bekleyip göreceğiz.
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