Bilim insanından müthiş maske testi! Hangi maske daha koruyucu kanıtladı!

Bilim insanı Bill Nye, farklı maskelerle denediği mum söndürme testinin sonuçlarını paylaştı. Maske takmanın önemine değinen Nye, "Bu bir ölüm kalım meselesi" dedi.

Mum söndürme testi: Farklı yüz maskelerinin ne kadar etkili olduğu görüldü!

Koronavirüs salgını devam ediyor ancak birçok kişi maske takmanın gerekip gerekmediğini tartışmayı sürdürüyor. Bilim insanı Bill Nye, dünyanın dikkatini çeken bir TikTok videosu yayınladı. Maske takmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan Nye "Bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm-kalım meselesi" dedi. 

Çeşitli Maskeler İle Mum Söndürmeye Çalıştı

64 yaşındaki Nye, maske takmanın önemini basit bir mum söndürme testi ile gözler önüne serdi. Yüzünü önce bir fularla, sonra bir pamuklu maskeyle, daha sonra ise N-95 maskesi ile kapatan Nye, bu şekilde mum söndürmeye çalıştı. Sonuçlar ve Bill Nye'nin açıklamaları şu şekilde:

1

"Bilim insanları neden herkese yüz maskesi takılmasını öneriyor?

2

Bunun gibi yüz maskeleri, solunum sistemimizdeki parçacıkların havaya karışmasını ve daha sonra solunum sistemimize girmesini önler.

3

Bir bez, damlacıkları bloke edebilir ve hava hareketini engelleyebilir ancak sadece  bir dereceye kadar.

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5

Bu ise el yapımı bir yüz maskesi. Ama iki katlı kumaştan oluşuyor.

6

Bu maske havanın hareketini çok etkili bir şekilde engelliyor.

7

Bunlardan birini takıyorsanız, kendinizi ve etrafınızdakileri koruyorsunuz demektir.

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İşte bu ise bir N95 maske.

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N95 oldukça etkili bir maske. 

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Maske takmanızı istememizin nedeni sizi korumaktır.

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Ama maske takmanızı istediğimiz asıl sebep...

15

BENİ SENDEN KORUMAK! SOLUNUM SİSTEMİNİZDEKİ PARÇALARI SOLUNUM SİSTEMİME ALMAMAK!

16

Herkes için bu bir ölüm kalım meselesidir.

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Halka açık alanlarda LÜTFEN maske takın."

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