Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Maske takmayan ceza ödeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda ilde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira para cezası kesilecek. Peki maske takma zorunluluğu hangi illerde?

Maske takmayanlar para cezası ödeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesilecek.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 18 Haziran'da 81 il valiliğine talimat göndermiş; 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, pazartesiden itibaren 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Bugünden itibaren maske zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. Peki maske takma zorunluluğu hangi illerde? 

MASKE TAKMAK HANGİ İLLERDE ZORUNLU?

Valilik ve Sağlık Bakanlığı açıklamalarıyla, 50'den fazla ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Bu iller şöyle şu şekilde:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

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