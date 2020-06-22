Maske takma zorunluluğu hangi illerde? Maske takmayan ceza ödeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda ilde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira para cezası kesilecek. Peki maske takma zorunluluğu hangi illerde?