Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Dünyanın nefes almayan tek canlısı!

Bilim dünyası şokta! Dünyada nefes almayan ilk hayvan keşfedildi! Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma ile dünyanın şimdiye dek keşfedilmiş tek nefes alma yeteneği olmayan canlısı bulundu! İşte Henneguya Salminicola hakkında bilmeniz gerekenler!

Dünyanın nefes almayan tek hayvanı: Henneguya Salm

Ortaokul biyolojisinden muhtemelen hatırlarsınız, mitokondriler hücrelerin enerji santralleridir. Bu durum dünyadaki her canlı için geçerlidir, biri hariç.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Biyolog Dorothée Huchon'un öncülüğünü yaptığı ekipte yer alan bilim insanları, Henneguya Salminicola olarak bilinen mikroskobik parazitin, mitokondriyal genomu olmadığını keşfettiler. Bu da gösteriyor ki, Henneguya Salminicola dünyanın nefes alma yeteneği olmayan şimdiye kadar keşfedilmiş tek hayvanı.

Bilim insanları, Henneguya Salminicola ve türünün diğer üyelerinin geçmişte daha jelimsi olduğunu ve bu açıdan denizanalarına daha benzer olabileceğine inanıyorlar. Ancak bu canlılar çoğalmayı daha basite indirgemek için birçok özelliğin kaybına yol açtılar. Tahminlere göre bu kayıplardan biri de solunum yapma yeteneğiydi.

Myxozoa sınıfına ait birçok parazit gibi denizanalarıyla uzaktan akraba olan Henneguya Salminicola'nın bir zamanlar denizanası atalarına daha çok benzediğini ama zaman içinde çok hücreli özelliklerini kaybettikleri ortaya çıktı.

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