Bilim insanlarından şaşırtan keşif! Dünyanın nefes almayan tek canlısı!

Bilim dünyası şokta! Dünyada nefes almayan ilk hayvan keşfedildi! Tel Aviv Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma ile dünyanın şimdiye dek keşfedilmiş tek nefes alma yeteneği olmayan canlısı bulundu! İşte Henneguya Salminicola hakkında bilmeniz gerekenler!