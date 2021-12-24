Bill Gates, COVID-19 Salgının Ne Zaman Biteceği ve Omicron Hakkında Konuştu

Bill Gates genellikle düşüncelerini GatesNotes blogunda paylaşır. Ancak Salı günü Gates, pandeminin mevcut durumu hakkındaki görüşlerini paylaştığı çok gönderili bir Twitter ileti dizisi yayınladı.
Gates, "Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz" diye yazdı ve Omicron varyantına vurgu yaptı: "Omicron hepimiz için bir tehlike. Yakın arkadaşlarım omicron kaptı ve ben de tatil planlarımı iptal etmek zorunda kaldım." Bill Gates ayrıca, "Delta'nın sadece yarısı kadar şiddetli olsa bile, şimdiye kadar gördüğümüz en kötü dalgalanma olacak çünkü çok bulaşıcı" diye yazdı.
Microsoft'un ortak kurucusu, takipçilerini maske takmaya, büyük kapalı alanlardaki toplantılardan kaçınmaya ve aşılanıp güçlenmeye teşvik etmeyi de ihmal etmedi: "Aşılar, insanların ciddi şekilde hastalanmasını veya ölmesini önlemek için tasarlandı ve bunu iyi yapıyorlar."
Gates ayrıca, 2022 için ümitli olduğunu da söyledi. "2022'nin ilk ayları kötü olabilir, çünkü varyant büyük bir hızla hareket ediyor olacak. Ancak bu dalganın en fazla üç ay süreceğini düşünüyorum. Doğru adımları atarsak 2022 yılında bu pandemiyi bitirmiş olabiliriz."
Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I've canceled most of my holiday plans.— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021
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