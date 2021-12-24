Bill Gates, COVID-19 Salgının Ne Zaman Biteceği ve Omicron Hakkında Konuştu

Bill Gates COVID-19 pandemisinin ne zaman biteceğini ve Omicron varyantının salgını nasıl etkileyici konularındaki fikirlerini paylaştı.

Bill Gates'ten yeni COVID-19 "kehanetleri"

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