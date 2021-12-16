Bill Gates, Elon Musk ve Jeff Bezos Gibi İsimlerle Uzay Yarışına Girecek mi

Bill Gates bugüne dek milyarder isimlerin girdiği uzay yarışında hiç görünmedi, görünmeye de pek niyeti yok. Başka bir deyişle Gates'in planları arasında, Uzay odaklı bir şirket kurmak veya bizzat uzaya gitmek gibi bir şey yok.
Elon Musk, SpaceX'in CEO'su ve kurucusu. Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos kısa bir süreliğine uzaya gitti geldi, Virgin Galactic'ten Richard Branson ise Bezos'u uzayda dokuz gün farkla "yendi". Ancak Gates, kısa süre önce CNN'e, yıldızlara ulaşmaktan çok, burada Dünya'daki hastalıkları ortadan kaldırmak için çalışmakla ilgilendiğini söyledi.
Microsoft'un ve Bill and Melinda Gates Vakfı'nın kurucu ortağı Gates, Becky Anderson'a verdiği bir röportajda, "Uzay yarışı, ticari bir pazar" dedi ve devam etti: "Afrika'nın iyi bir internet bağlantısına sahip olması çok iyi olur. Tarım ve iklim değişikliği ile ilgili neler olup bittiğini görmek için gözlem uyduları da harika. Yani ticari ama faydalı sonuçları da oluyor. Benim odağım ise, sıtma ve veremin Dünya'dan kazınması ve bu hastalıkların pençesindeki ülkelerin rahat bir nefes alması."
Gates uzun zamandır başka bir hastalığa da gözünü dikmiş durumda: Çocuk felci. 2022 için bir dilek hakkı olsa, onu bu sinsi hastalığı ortadan kaldırmak için kullanacağını söylüyor: "Bu benim için çok önemli bir mücadele. Afganistan istikrarlı kalabilirse, sonunda vahşi çocuk felcini sıfıra indireceğiz gibi görünüyor. Ve 20 yılı aşkın bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz."
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