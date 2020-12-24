Bill Gates Hakkında Az Bilinen 8 Şaşırtıcı Detay

Bugünlerde en çok konuşulan isimlerden biri, hiç kuşkusuz Bill Gates. Özellikle Koronavirüs salgını ve COVID-19 aşıları konularında aktif olarak çalışan Gates hakkında övgüler olduğu kadar, "bize çip takacak" gibi garip komplo teorileri de üretiliyor.
Ama Bill Gates aslında, teknoloji dünyasının hiç kuşkusuz en önemli figürlerinden biri. Kişisel bilgisayarların önem kazanmasında büyük rol oynayan Bill Gates, 1980 ve 1990'larda, şirketi Microsoft ve tabii ki Windows işletim sistemi ile uluslararası bir üne kavuştu. Gates'in başarıları, birçok kitaba, filme ve röportaja konu oldu.
Bill Gates hakkında muhtemelen daha önce siz de bazı şeyler okumuş ya da duymuşsunuzdur. Ama Gates'in kimsenin pek bilmediği bazı yönleri de var. Bu yazımızda, işte bu yönlerinden bahsedeceğiz...
1. Bill Gates tutumlu biri
Windows, Bill Gates'i dünyanın en zengin adamı yapmış olabilir ancak en savurgan adamı yapmadığı kesin. Gates, sanılanın aksine aşırı lüks bir hayat sürmüyor; parasının çoğunu hayır işlerine akıtıyor. Koronavirüs salgını sırasında da bunu görüyoruz. Ama bu, tamamen basit bir hayat sürdüğü gibi de anlaşılmasın; evleri ve hatta uçağı bile var.
2. Windows'un hatasız olduğunu iddia etmişti
Ne kadar yeni bir Windows kullanıcısı olursanız olun, defalarca hatalarla karşılaşmışsınızdır. Ama Bill Gates, 1995'te Windows 95'i tanıtırken, Windows işletim sisteminin neredeyse hatasız olduğunu iddia etmiş ve işletim sisteminde önemli bir hata bulunmadığını söylemişti. Ne yazık ki Windows, o günden beri hatalarıyla sık sık gündeme gelmekten kurtulamadı.
3. Gates, ağzını bozmaktan çekinmiyor
Şu an Stack Overflow'un kurucusu olan Joel Spolsky, 1990'larda Microsoft Excel takımının program yöneticisi konumundaydı. Spolsky, grubun durumunu konuştukları bir toplantıda, Gates'in argo sözcükleri ağzından düşürmediğini, f*** sözcüğünü kaç kere söylediğini sayamadığını söylüyor. Gates ile çalışanlardan gelen, buna benzer bazı farklı açıklamalar da olduğu biliniyor. Yani Gates, yeri geldiğinde ağzını bozmaktan çekinmeyen biri.
4. Gerektiğinde evine bile gitmezdi
Windows gibi bir işletim sistemini geliştirmek tabii ki kolay bir iş değil. Gates ile birlikte Windows ekibinde çalışanlar, özellikle bazı görevler üzerinde çalışırken günlerce ofiste kaldığını ve kendilerinin de bu süre zarfında evlerine gitmekten çekindiğini söylüyor.
5. Microsoft'tayken ulaşılmazı kolay değildi
Microsoft'un başarısında Gates'in işkolik karakterinin büyük rolü var. Bunun yanında başkalarıyla direkt bağlantı kurmaktan kaçınıyordu. Bu da onu, zaman zaman zor ulaşılabilir biri yapıyor ve Microsoft'la çalışmak isteyenlerin sinirlerini biraz bozuyordu. InfoWorld dergisinin 1981'deki bir sayısı, Gates'in telefonlarına cevap vermemekle ve çağrılara geri dönmemekle "ünlü" olduğunu söylüyor.
6. Yapay zeka en büyük tutkusuydu
Microsoft'ta çalışırken en büyük korkusu, yapay zekanın gelişmesinde rol oynayama ihtimaliydi. Gates, 2015'te konuştuğu bir Reddit oturumunda açıkça Microsoft'ta çalışmasının yapay zeka alanında çalışma fırsatını kaçırmasına yol açacağından endişe ettiğini söylemişti. Eğer Microsoft başarılı bir şirket haline gelemeseydi, Gates'i de muhtemelen yapay zeka üzerinde çalışan biri olarak görecektik.
7. Korsan konusunda çok farklı düşünüyordu
Gates, 1998'de Cnet'e şunları söylemişti: Çin'de her yıl yaklaşık 3 milyon bilgisayar satılıyor ancak insanlar yazılıma para ödemiyor. Ama bir gün bunu yapacaklar ve para ödemeye başlayacaklar. Eğer yazılımı "çalacaklarsa" bizim yazılımımızı çalmalarını tercih ederim. Böylece Microsoft yazılımlarına bir tür alışkanlık geliştirecekler ve biz de, önümüzdeki on yılda bu işin bir yolunu bularak hakkımız olanı almaya başlayacağız."
8. Ctrl + Alt + Delete'in hata olduğunu düşünüyor
Windows tarihi boyunca çok özel bir yere sahip olan bu tuş birleşimi, Gates'in pişmanlıklarından biri. Bill Gates, bu çözümün pek şık olmadığını kabul ediyor. Harvard'daki bir fon toplama etkinliğinde şöyle konuşmuştu: "Bu bir hataydı. Aynı işi tek bir düğme ile de sunabilirdik. Ama IBM klavye tasarımını yapan arkadaş bize tek bir düğme vermek istemedi."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın