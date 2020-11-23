Bill Gates neredeyse tüm Covid-19 aşılarının işe yarayacağından emin!

Neredeyse bir sene önce çıkan ve hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Covid-19) hala etkisini devam ettiriyor. Bu süreçte çeşitli koronavirüs aşıları geliştirildi. Microsoft kurucu ortağı Bill Gates de koronavirüs aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"ŞUBAT AYINA KADAR HEPSİNİN ETKİLİ OLACAĞI KONUSUNDA İYİMSERİM"
Gates, CNN'den Fareed Zakaria ile yaptığı röportajda, Covid-19 aşılarının "neredeyse tümünün" işe yarayacağına inandığını söyledi. Daha şimdiden, Pfizer ve Moderna'nın aşılarının şirket verilerinin ilk zamanlarında etkili olduğunun görüldüğünü ve AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax'ın aşılarının da yakında benzer bir başarıya ulaşmasını beklediğini aktardı. "Şubat ayına kadar hepsinin çok etkili ve güvenli olduğunu kanıtlayacağı konusunda iyimserim" dedi.
ABD'DE VAKA ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR
ABD, son birkaç hafta içinde vakalarda büyük bir artış gördü ve Gates, günlük enfeksiyon sayısının artmaya devam etmesini beklediğini söyledi. Kış boyunca her gün 2.000'den fazla insanın ölebileceğini ifade etti. "Halen vakalar tırmanışta ve bu tırmanışın kelimenin tam anlamıyla Şubat ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ve bu kış döneminde muhtemelen günde 2.000'den fazla ölüme maruz kalacağınız" dedi.
Amerikalıların maske takmasını ve halk sağlığı uygulamaları konusunda akıllı olmasını tavsiye etti.
AŞI YAPTIRMADA ZORLUKLAR YAŞANABİLİR
Gates, insanlara işe yarayan bir aşı sunmanın ve insanların çoğunun bu aşıyı yaptırmasını sağlamanın da zorlukları olacağına dikkat çekti. ABD'de lojistik kısmının da biraz karışık olduğunu ancak bu sorunların çözüleceği söyledi.
"Bence erkenden katılan yeterince insan olacak, insanlar güvenliğin daha da fazla kanıtı görecekler ve zamanla, yayılmayı durdurmak için ihtiyacımız olan % 70 artı seviyeye ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
"ŞÜKRAN GÜNÜNDE VİDEO BAĞLANTI İLE AİLEMLE GÖRÜŞECEĞİM"
Microsoft kurucu ortağı Bill Gates son olarak, "İnsanların Şükran Günü'nü tam olarak istedikleri gibi yaşayabilecekleri bir zaman değil" dedi. "Şükran Günü'nde birçok aile üyesiyle video bağlantım olacak, ancak onlarla birlikte hindi yemek için olmayacağım." dedi.
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