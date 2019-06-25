Bill Gates, Microsoft'un Hatasını Kabul Etti!
Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, firmanın yaptığı en büyük hatayı böyle itiraf etti!
- Levent Öztürk
Microsoft'un, mobil işetim sistemleri savaşını Android ve iOS'a kaybettiği sır değil. O sırada firmanın CEO'su olan Steve Ballmer, iPhone'a gülerek "dünyadaki en pahalı telefon" olduğunu ve "klavyesi olmadığı için kurumsal müşterilere hitap etmediğini" söylemişti. Ancak dokunmatik ekranlı akıllı telefonların başarısı firmayı hazırlıksız yakaladı ve o andan itibaren de firmanın Windows Mobile OS'u tüketicilerin kullanmaya başladıkları sistemlerden çok farklıydı.
Kısa bir süre önce girişim sermayesi firması Village Global'da yapılan bir röportajda Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, mobil yarışını kaybetmeleri hakkında konuştu. Röportaj, Startup'lar ve Yatırımlar gibi geniş bir konu yelpazesini içerse de Gates, firmanın "400 milyar dolarlık" piyasayı Android'e kaybetmesi ile sonuçlanan yönetim hatasından da bahsetti: "Kazanan tüm piyasayı alır" diyen Gates, "yapılan en büyük hatanın" kendisinin de bir parçası olduğu "Microsoft'un Android'in yerinde olmamasına sebep olan" "yönetim hatası" olduğunu söyledi.
Mobil devrimi gerçekleşirken Gates'in Microsoft'un yönetiminde tam olarak bulunmadığı doğru olsa da, varisi Ballmer ve yönetimi firmanın mobil çabalarını yönlendirirken o da ekibin içerisinde yer alıyordu. Android'i standart Apple-olmayan telefon platformu olarak tanımlayan Gates, bu konumda Microsoft'un bulunmamasını yönetim hatalarına bağlıyor.
Windows Phone'un yok olması ve firmanın mobil alanda ciddi bir yere sahip olmaması sadece mobil dünyada var olma çabalarına zarar vermekle kalmadı, diğer pek çok hizmet ve potansiyel fırsatlar da büyük zarar gördü. Uygulama gelişimini birleştirme ve Windows'un erişimini Universal Windows Platform (UWP) ile genişletme çabaları da büyük bir kullanım olmaması sebebiyle kötü etkilendi. Şu anda CEO olan Satya Nadella da başarısızlığı kabul etmiş durumda.
Redmond devi, hataları ve başarısızlıkları ile kötü bir şekilde etkilemiş olsa da, rakip platformlarda hizmetlerini geliştirmeye ve yatırım yapmaya önem vererek kullanıcılara platformlar arası bağlantılar konusunda yardımcı olmaya devam etti. Firmanın bulut platformu ve çeşitli açık kaynaklı çabalar aracılığıyla kurumlar için sunduğu seçenekler firmanın seçeneklerini genişletmesine yardımcı oldu. Yeni bir hafif OS hakkında söylentiler ve bir sonraki nesil cihazların Android uygulamaları ile uyum ihtimali ile, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde firmanın kişisel bilişim alanındaki değişimle nasıl mücadele edeceğini izlemenin ilgi çekici olacağı kesin.
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