Bill Gates tarih verdi! Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?

Bill Gates tarafından finanse edilen koronavirus aşısının 12 ayda hazır olacağı bildiriliyor.
Küresel koronavirüs pandemisi ölümcül hastalığın iyileştirilmesine yönelik çaba ve projeleri gerekli kıldı. Kurumsal katkılardan bireysel başarılara kadar dünya bu duruma hakim olmaya çalışıyor. Dünya çapında tıp araştırmacıları tarafından yapılan en önemli şeylerden biri ise bu yeni hastalık için bir aşı geliştirilmesi. Ayrıca Bill Gates'in kendisi tarafından finanse edilen bir aşı da geliştiriliyor.
Bir aşının geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaları ilk kez duymadığımızı söylemek doğru olur. İnsan üzerindeki ilk deneyler ABD ve Avrupa'da gerçekleştirilmeye başlandı ve ecza devleri Sanofi ve GSK bir COVID-19 aşısı üzerinde çalışmaya başlamak için bir araya geldi. Ancak, kuşkusuz, vizyon sahibi bir milyarder tarafından finanse edilen bir aşı farklı hissettiriyor.
KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Zengin bir hayırseverlik geçmişine sahip olan Gates, şu anda bir koronavirüs aşısı için oldukça umut verici araştırmayı finanse ediyor. CNN'den Fareed Zakaria ile konuşan eski Microsoft CEO'su Bill Gates, ideal koşullarda aşı üretimine bir yıl içinde geçebileceklerini açıkladı.
Gates, "Her şey mükemmel giderse, bir yıl içinde üretime başlayabiliriz" dedi. "İki yıla kadar da uzayabilir."
Ayrıca, ABD'de yapılan testlerin sayısına bakmanın bizi tatmin etmek ve hastalığa karşı doğru adımlar atıldığı konusunda ikna etmek için neden yeterli olmaması gerektiğini de açıkladı.
Gates, "Test sayısına odaklanma, içinde bulunduğumuz karmaşayı ve test sisteminde yaptığımız hataları vurgulamaktadır" dedi. "Yanlış insanlar test ediliyor ve 24 saatten daha kısa sürede sonuç alamadığınızda testin değeri önemli ölçüde azalıyor."
Milyardere göre, ekonomiyi yeniden açmaya ve normale dönmeye başlamanın en iyi yolu "okul, üretim ve inşaat gibi yüksek değerli faaliyetlerin maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılmasının bir yolunu bulmaktır".
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