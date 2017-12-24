Bill Gates'ten İlham Veren Retweet'ler!

Twitter'ın kaynadığı bir 2017'yi geride bırakırken birkaç iyimser tweet görmek istiyorsanız, Bill Gates'in seçimlerine göz atın!

Bill Gates'ten İlham Veren Retweet'ler!

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