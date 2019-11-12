Bing'de Çocuk Pornosu Sorunu Çözülmüş Değil

Microsoft'un arama motoru Bing'in arama sonuçlarında çocuk pornosu görünmesi sorununu hala çözemediği ortaya çıktı.
New York Times'ın raporuna göre Bing, Microsoft'un sorunu çözmesinin yaklaşık bir sene ardından yine çocuk pornosu içeriğini engellemeyi başaramadı. Ocak ayında yaşanan sorun sonrasında Microsoft, bu tür materyalleri takip etmek için büyük çaba sarf ettiğini söylemişti. Ancak eski bir Microsoft yöneticisi, Times'a yaptığı açıklamada Microsoft'un kendi araçlarını kullanamadığını söyledi.
Times'ın geliştirdiği bir program, üç düzineden fazla arama terimini arama motorlarında arattı ve sonuçlarda çocuk pornosunun yer alıp almadığını kontrol etti. Bu tür materyalleri görüntülemek yasa dışı olduğundan program, bulduğu resimleri engelledi ancak resimlerin nereden geldiğini not ederek bunları PhotoDNS hizmeti üzerinden bilinen yasa dışı resimlerle karşılaştırdı.
Microsoft'tan bir yetkili, New York Times'ın raporu üzerine yasa dışı resimleri algılayan algoritmada bazı sorunlar bulduklarını ve bunları onardıklarını söyledi.
Times'ın raporu, teknoloji firmalarının platformlarındaki çocuk pornosuna karşı davranışlarının tutarsız olduğunu, genellikle gizli yürütüldüğünü, bunun pedofil ve diğer suçlulara fayda sağladığını söylüyor.
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