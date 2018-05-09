Bing'e 'Akıllı Cevaplar' Özelliği Geliyor
Bing'e eklenen yeni özellik sayesinde, bir soruya ait birden çok doğru cevabı karşılaştırabilir ve farklı bakış açılarını görebilirsiniz!
Eğer özellikle kapatmazsak, bütün internet hizmetleri alışkanlıklarımız ve geçmişimize göre bir manzara sunmaya çalışıyor. Algoritmalar fikirler ve alışkanlıklar için bir ayna görevi görüyor ve bu sayede etkileşimi arttırıyor. Ancak bu da "yankı odası" denilen fikir baloncuklarının oluşmasına sebep oluyor. Zaten bildiğimiz ve inandığımız şeyleri doğrulayan haber kaynakları ve arama sonuçlarıyla yüz yüze kalıyoruz.
Ancak Bing'e göre kullanıcılara seçim şansını geri vermek çok daha iyi bir politika. Bing yapay zeka ürünleri şirket başkan yardımcısı Jordi Ribas şunları söyledi: "Bir arama motoru olarak görevimiz olabildiğince kapsamlı, tarafsız ve güvenilir arama sonuçları sunmak. Sahte haberlerin ve yanlış bilgilerin dünyasında yaşadığımızı düşünürsek, bence arama motorlarının tarafsız olması kadar önemli bir şey yok."
Bu hedef doğrultusunda hareket eden Bing şimdi Akıllı Cevaplar (Intelligent Answers) özelliğini genel kullanıma açtı. Artık Bing üzerinden bir soru sorduğunuzda birden çok çelişen cevap varsa arama motoru bu sonuçları yan yana sunabiliyor. Bu özellik şimdilik her soru ve her dil için ideal sonuçlar vermiyor, ancak Microsoft bu özelliği yaygınlaştırmak için sıkı çalışıyor
Ali Ruhi Öztürk
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