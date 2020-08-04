Bir Bilgisayar Efsanesi Daha, William "Bill" English Aramızdan Ayrıldı

Modern bilgisayar arayüzünün öncülerinden olarak kabul edilen efsane isim William "Bill" English, 91 yaşında aramızdan ayrıldı.

  • Levent Öztürk
William English de aramızdan ayrıldı
William "Bill" English

Modern bilgisayar arayüzünün öncülerinden biri daha aramızdan ayrıldı. New York Times'ın bildirdiği üzere William "Bill" English, 91 yaşında solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. English, Stanford Araştırma Enstitüsü'nde Douglas Englebart ile beraber ilk bilgisayar faresinin geliştirilmesine yardım etmiş ve on yıllar içerisinde bilgisayarlara gelecek pek çok kavramın taslağını ortaya koymuştu. Grafik kullanıcı arayüzlerinden online yazı düzenlemelere, video görüşmelerden hypertext link'e kadar pek çok örneği kavramsal olarak sunmuştu.

Englebart ileriyi gören isim olarak tanımlansa da, English bu fikirleri gerçekten anlayarak gerçeğe dönüştürebilecek yeteneğe sahip çok nadir kişilerden biriydi. Örneğin Englebart'ın bir fare eskizi çizmesinin ardından fareyi English üretti. Englebart 1968 etkinliğinde kavramları gösterirken, English ise sahnenin arkasında her şeyin organizasyonunu gerçekleştiriyordu.

English'in bıraktığı mirası görmemek oldukça zor. Her ne kadar dokunmatik ekranlar giderek daha yaygın olsalar da, English ve Englebart'ın öngördüğü diğer pek çok özellik Xerox PARC gibi yerlerde geliştirilerek günümüzde halen baskın varlıklarını koruyan standart ürünlere dönüştüler. Bu anlamda English'in, isminin daha on yıllar boyunca yaşayacağı rahatlıkla söylenebilir.

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