Samsung ve LG, Açıklanan Bu Sonuçlardan Pek de Mutlu Olmayacak

Samsung ve LG, Güney Kore'nin teknoloji alanında en önemli 2 şirketi olarak tüm dünyaya adını ezberletmiş olmasıyla büyük öneme sahip. Bu 2 dev firma birbiriyle pek çok konuda rekabet halinde, ancak pek çok noktada da aynı kaderi paylaşıyor. Dünyanın en büyük panel üreticilerinden olmalarının yanında beyaz eşyadan mobil cihazlara kadar çok sayıda kategoride teknoloji içeren cihazları üretiyorlar. Ancak açıklanan 2020 mali yılı 2'inci çeyrek sonuçlarına göre, her 2 şirket de COVID-19 karşısında gelir kaybetmiş durumda.
COVID-19 karşısında da Samsung da LG de can sıkıcı zamanlar yaşadı. Bir dönem mağazalarını kapatmak ve üretimi ve sevkiyatları ertelemek zorunda kalan şirketler, bunun sonucunda da gelir kaybı yaşıyor; bu 2020 yılının 2'inci çeyrek sonuçlarına da yansımış durumda. Ancak Samsung, bir nebze de olsa LG'ye göre daha iyi konumda.
Samsung da LG de 2019'a göre gelir kaybı yaşamış. Samsung'un gelir kalemleri geçtiğimiz yıla göre yüzde 6 oranında düşerken, bu yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 4 oranında gelir kaybetmiş. Fakat buna rağmen Samsung, işletme karını arttırmayı başarmış. 2020 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre 6.82 milyar dolar kar elde eden şirket, yüzde 26'lık bir pay arttırmış durumda. Elbette bu rakamların içinde bellek yongalarından ekran panellerine ve telefonlarına kadar tüm iş alanlarının sonuçları yer alıyor.
LG'ye gelince ise, şirket 2019'a göre kayıplarda. Şirketin gelirleri 10.73 milyar dolar kayıp yaşarken, şirket karı da 545.32 milyon dolardan 495.4 milyon dolara gerilemiş durumda. Bu düşüş de en büyük paylardan biri ise akıllı telefon bölümü olan LG Mobile'Zira geçen yıla göre 1.35 milyar dolardan bu sene 1.1 milyar dolara gelir kaybeden bölüme, otomativ bölümü de eşlik ediyor. LG'nin Araç ve Komponent Çözümleri şirketi de, birçok otomobil üreticisinin pandemi nedeniyle üretimi durdurması neticesinde karda zarar görmüş durumda.
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