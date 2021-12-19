Bir Domuzun Böbreği, Bir İnsana Başarıyla Nakledildi!

New York Üniversitesi Langone Health cerrahları, genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin bir insan alıcıya ikinci başarılı naklini duyurdular. Türünün ilk örneğinden üç ay sonra elde edilen başarı, hayat kurtarıcı nakil gerektiren hastalarda insan dışı organların kullanımının önünü açabilir.
Bu noktada belirtmekte fayda var: Bugüne kadar tamamlanan her iki operasyon da deneyseldi ve domuz böbrekleriyle yaşaması beklenmeyen insanları içeriyordu. İlki, yaşam desteği kapatılmadan kısa bir süre önce, ailesinin doktorların ameliyatı gerçekleştirmesine izin verdiği beyin ölümü gerçekleşmiş bir kadına nakledildi. Şimdi, aynı cerrah ekibi, solunum cihazına bağlı olan ve yakın zamanda ölen bir kişi üzerinde başarıyı tekrarladı.
Ksenotransplantasyon olarak bilinen hayvandan insana nakiller, bilim insanları tarafından mevcut donör organ sıkıntısına potansiyel bir çözüm olarak görülüyor. Ne yazık ki, birçok insan nakil beklerken hayatını kaybediyor çünkü yeterli organ mevcut değil, ancak bir insan donörün hazır olmasını beklemek yerine çiftlik hayvanlarından elde edilen organları kullanma olasılığı sayısız hayat kurtarabilir.
Ancak buradaki en büyük zorluk, bağışıklık sistemlerimizin yabancı maddeleri tanımaya hazır olması gerçeğinde yatıyor. Bu nedenle vücudumuz diğer türlerin organlarını doğal olarak reddediyor. Örneğin, insanlar dışındaki çoğu memeli, alfa-gal adı verilen bir şeker üretir ve bu molekülün vücudumuza girmesi, istilacı materyali yok etmek için tasarlanmış bir antikor tepkisini tetikler.
Bunun olmasını önlemek için cerrahlar, alfa-gal üretiminden sorumlu genden yoksun olacak şekilde genetik olarak değiştirilmiş domuz böbreklerini kullandılar ve böylece bu bağışıklık tepkisinin oluşmamasını sağlayabildiler. En son deneylerinde, değiştirilmiş böbrek, alıcının üst bacağındaki kan damarlarına bağlandı ve çalışma ve gözlem için 54 saatlik bir süre boyunca karın dışında tutuldu.
Cerrahlar, ilk denemelerinde olduğu gibi, organın alıcı tarafından reddedilmediğini, aynı zamanda iyi çalıştığını bildirdiler. Kreatinin gibi atık ürünler böbrekten uygun bir oranda süzülürken, idrar üretimi normal bir insan böbreğininkiyle eşleşiyordu.
Baş cerrah Dr. Robert Montgomery, bu inanılmaz başarı hakkında yaptığı açıklamada, "Genetiği değiştirilmiş bu organların, dünya çapında hayat kurtaran bir hediye bekleyen birçok insan için yenilenebilir bir organ kaynağı olabileceğine dair devam eden vaadi göstermek için ilk dönüştürücü prosedürün sonuçlarını tekrarlayabildik" dedi ve ekledi: "İnsanlar üzerinde deneyler yapmaya başlamadan önce yapılması gereken daha çok şey var, ancak ön bulgularımız bize umut veriyor."
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