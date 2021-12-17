Uçan Bir Arının, Bir Anda Karanlıkta Kalırsa O An Düştüğünü Biliyor musunuz

Pek çok arının, uçarken bir anda karanlıkta kalması durumunda o an yere düştüğünü biliyor musunuz? Bunun sebebi ne?

17 Aralık 2021 13:02

Levent Öztürk