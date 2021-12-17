Uçan Bir Arının, Bir Anda Karanlıkta Kalırsa O An Düştüğünü Biliyor musunuz

Pek çok arının, uçarken bir anda karanlıkta kalması durumunda o an yere düştüğünü biliyor musunuz? Bunun sebebi ne?

  • Levent Öztürk
Arılar, karanlıkta uçmayı aniden bırakıyorlar
Shutterstock

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