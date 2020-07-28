Bir Döneme Damga Vuran Efsane Oyunların Prototipleri İntenete Sızdı

Nintendo'dan özellikle oyuncuk kariyerleri 90'lı yıllara kadar uzanan oyun severleri bir hayli sevindirecek sızıntı ortaya çıktı. Bir dizi SNES oyununun protatip görüntüsü ve oyun kodları yayınlanmış durumda.
Şu an internette mini bir araştırma yaptığınızda Nintendo'nun bir zamanlar SNES için tasarladığı oyunların görüntüleriyle karşılaşmanız mümkün. Aralarında çok sevilen Yoshi's Island, Super Mario Kart, Star Fox daha fazla SNES oyununun yer aldığı bu yapımlar, erken protatip görüntüleri ile bugüne kadar ilk kez görünüyor.
A huge leak of classic #Nintendo data has reportedly unearthed early prototypes for Yoshi's Island, Starfox and more.
?? https://t.co/ekuE6XUL3O pic.twitter.com/mD6cZexrnK— VGC (@VGC_News) July 24, 2020
Sızan görüntüler yalnızca bu 3 oyun ile sınırlı değil. Bunlar arasında Legend of Zelda A Link to the Past de bulunuyor, 1990'lardan 7 adet kaset kaydı da. Sızıntılar sadece eski günlerle ilgili sınırlı değil.
Kodları sızan oyunlar arasında ayrıca F-Zero, Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario RPG, Super Mario All-Stars, Link's Awakening DX, Star Fox 2, Wild Trax ve Pokémon Diamond and Pearl bulunurken, daha pek oyunun protatip videoları da YouTube'da yayınlanmış durumda.
Wtf - I haven't seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS— Dylan?????????Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın