Bir Döneme Damga Vuran Efsane Oyunların Prototipleri İntenete Sızdı

Nintendo'nun SNES oyun konsolunun yıldızları Yoshi's Island, Super Mario Kart, Star Fox ve daha fazlasının hiç görülmeyen protatip görüntüleri sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Nintendo Klasiklerinin Protatip Görüntüleri Sızdı!

Nintendo'dan özellikle oyuncuk kariyerleri 90'lı yıllara kadar uzanan oyun severleri bir hayli sevindirecek sızıntı ortaya çıktı. Bir dizi SNES oyununun protatip görüntüsü ve oyun kodları yayınlanmış durumda.

Şu an internette mini bir araştırma yaptığınızda Nintendo'nun bir zamanlar SNES için tasarladığı oyunların görüntüleriyle karşılaşmanız mümkün. Aralarında çok sevilen Yoshi's Island, Super Mario Kart, Star Fox daha fazla SNES oyununun yer aldığı bu yapımlar, erken protatip görüntüleri ile bugüne kadar ilk kez görünüyor.

Sızan görüntüler yalnızca bu 3 oyun ile sınırlı değil. Bunlar arasında Legend of Zelda A Link to the Past de bulunuyor, 1990'lardan 7 adet kaset kaydı da. Sızıntılar sadece eski günlerle ilgili sınırlı değil.

Kodları sızan oyunlar arasında ayrıca F-Zero, Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario RPG, Super Mario All-Stars, Link's Awakening DX, Star Fox 2, Wild Trax ve Pokémon Diamond and Pearl bulunurken, daha pek oyunun protatip videoları da YouTube'da yayınlanmış durumda.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler Türkiye Kupası final maçında! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda?
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Günün En çok Okunanları
Bir Sonraki Parolanız, Gülüşünüz Olabilir
Gizemli Fotoğraf İnternete Sızdı: Xbox Series X'mi, Xbox Series S mi?
6 Aydır Mücadele Ettiğimiz Koronavirüs Hakkında Bugün Neler Biliyoruz?
Honda'dan Android'li Motosiklet: Honda Gold Wing'e Andoid Geldi!
OPPO A72 5G Tanıtıldı! İşte OPPO A72 Fiyatı ve Özellikleri!

 

 