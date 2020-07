Ghost of Tsushima İnceleme

PlayStation 4 ile bu kez yolculuğumuz Japonya'ya, Tsushima'ya! Bu kez Jin Sakai ile Tsushima'nın Hayaleti oluyor ve ülkemizi Moğol işgalinden kurtarmaya çalışıyoruz. PlayStation 4'ün heyecanla beklenen oyunu Ghost of Tsushima'yı oynadık! Peki, Ghost of Tsushima nasıl bir oyun, Ghost of Tsushima hikayesi ne ve oyunculara neler sunuyor! İşte Ghost of Tsushima hakkında bilmeniz gereken her şey ve detaylı Ghost of Tsushima İncelemesi!